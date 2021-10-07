本州醫院準備應對人手不足問題 Legacy 近800 未打疫苗醫護被令停職

根據早前州長頒下的法令，要求所有醫護人員必需在10月18日前完成接種兩劑疫苗，這表示，接種第一劑疫苗的最後時間是星期一（4日）。而目前仍有數千醫護人士仍未開始行動，全州的醫院均要作好準備，應付這一波缺人潮。

有醫院對這要求更嚴格。Legacy將打針的限期提前，該院未打疫苗的794名員工，由10月1日起一律要放無薪假，直至10中完成兩劑疫苗止，否則會被辭退。

為了應付這情況，Legacy已關閉多間門診，包括4間緊急護理診所和4間化驗所，亦會停止部份X光，超音波和電腦掃苗服務等，藉此集中人手。

Legacy表示，在這794名醫護中，有180人已接種了一劑，當完成兩劑就可立即復工。院方指其餘的則未有提出宗教或醫療豁免理由的申請。

Legacy有多名員工指出，很多以宗教理由申請豁免的，都不獲院方批准。周五，在Legacy的Mt. Hood醫療中心外，有數十名未有打疫苗的醫護進行示威。

根據本地法律界人士，雇主不能告訴員工什麼是合法的宗教信仰，但當員工要求有合理的便利時，雇主可以提出其他問題。特別是涉及政府的規則時，雇主或政府是允許去確定提出豁免人士的誠意，否則人人都可用宗教理由來反對任何政府的規則。

一名大學法學院教授指出，鑑於工作性質，醫療保健業的雇主可能更有可能拒絕疫苗豁免。因為他們都屬於前線工作這，在與病人接觸時，他們有機會傳播病毒。醫護要求的豁免總不能為醫院帶來不適當的負擔，危害其他員工的健康。所以醫院的要求：一是接種疫苗，一是辭職，都是合理的。加上這事的嚴重性是大過任何類型的豁免。

Legacy醫院表示，在全州14,000名僱員中，有94%已完成接種疫苗。他們希望目前正在放無薪假的員工會考慮接種疫苗，一旦完成兩劑疫苗後，他們即可復工。

州醫護協會表示，全州醫院都正在準備即將出現的人手短缺情況，可倖的是疫情已緩和下來。該會有90%成員均已接種疫苗，全州數字顯示，俄勒岡州有80%的合資格醫護均已接種疫苗。