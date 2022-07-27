本州醫院床位緊張已嚴重影響到救護車服務 俄勒岡醫療系統急需採取對策

（本報綜述 王星編譯）由於醫院床位處於極緊張狀態，俄勒岡州急診科不得不將患者送往其他醫院，以致救護車資源因此被大量佔用，嚴重影響到救護車應對緊急求助的服務。

為此，俄勒岡州醫療系統正設法採取相應措施，解決病房容量及救護車應急服務方面的問題。

俄勒岡州醫院和衛生協會主席赫爾特伯格表示：由於俄勒岡州醫療系統受到大流行餘震的影響，病床不足問題持續惡化，加上醫院正面臨人手不足等各種問題的挑戰，擔心情況再持續下去，會將令整個系統慢慢拖至停頓下來。

截至上週五，波特蘭的都會區僅有6%（21張）加護病床（ICU）床位，及3%（50張）非ICU床位。有506名患者仍留在俄勒岡州醫院的病床上，等待相應的醫療護理設施空出床位，還有患者因沒有床位要留在急診室。

赫爾特伯格說，我們看到目前改善問題的進展是緩慢的。由於季節性流感即將到來，我們必須在秋季之前解決這一問題。為此，與俄勒岡州衛生局和州長辦公室合作制定短期方案，以幫助解決醫院容量的問題。借鑒大流行初期，州政府向療養院提供獎勵金接收患者的辦法，鼓勵醫院同療養院簽約以接收準備出院的患者，達到為醫院減壓的目的。

救護車服務也因此而受到牽連，美國救護車服務公司（AMR）指出，他們亦要面對接載患者需時更長的情況。

AMR發言人表示：「救護人員在救護車或急診科的接收區為患者提供高質量的護理。但當救護車在忙於協助護理患者時，卻無法及時回應911的求助。我們呼籲公眾請在緊急情況或醫療保健提供者的指示下才使用醫院和911系統。」

有些消防部門也提供救護車服務，包括圖拉丁山谷消防與救援部（TVF&R），他們的主管烏爾文說：「在過去的一年里，在波特蘭市區醫院出現無法接收急診病人時，TVF&R及時協助運送患者到其它醫院，有時更遠至南部的尤金市。」

赫爾特伯格表示，會考慮各方的建議，目前是醫院的非繁忙季節，趁此時機找出改善的方法。