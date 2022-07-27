波特蘭新聞

本州醫院床位緊張已嚴重影響到救護車服務 俄勒岡醫療系統急需採取對策

（本報綜述 王星編譯）由於醫院床位處於極緊張狀態，俄勒岡州急診科不得不將患者送往其他醫院，以致救護車資源因此被大量佔用，嚴重影響到救護車應對緊急求助的服務

為此，俄勒岡州醫療系統正設法採取相應措施，解決病房容量及救護車應急服務方面的問題。

俄勒岡州醫院和衛生協會主席赫爾特伯格表示：由於俄勒岡州醫療系統受到大流行餘震的影響，病床不足問題持續惡化，加上醫院正面臨人手不足等各種問題的挑戰，擔心情況再持續下去，會將令整個系統慢慢拖至停頓下來

　　截至上週五，波特蘭的都會區僅有6%21張）加護病床（ICU）床位，及3%50張）非ICU床位506名患者仍留在俄勒岡州醫院的病床上，等待相應的醫療護理設施空出床位，還有患者因沒有床位要留在急診室。

　　赫爾特伯格說，我們看到目前改善問題的進展是緩慢的。由於季節性流感即將到來，我們必須在秋季之前解決這一問題。為此，與俄勒岡州衛生局和州長辦公室合作制定短期方案，以幫助解決醫院容量的問題。借鑒大流行初期，州政府向療養院提供獎勵金接收患者的辦法，鼓勵醫院同療養院簽約以接收準備出院的患者，達到為醫院減壓的目的。

救護車服務也因此而受到牽連，美國救護車服務公司（AMR）指出，他們亦要面對接載患者需時更長的情況

AMR發言人表示：「救護人員在救護車或急診科的接收區為患者提供高質量的護理。但當救護車在忙於協助護理患者無法及時911求助。我們呼籲公眾請在緊急情況或醫療保健提供者的指示下使用醫院和911系統。」

些消防部門也提供救護車服務，包括圖拉丁山谷消防與救援部TVF&R），他們的主管烏爾文說：「在過去的一年里，在波特蘭市區醫院出現無法接急診病人時，TVF&R及時協助運送患者到其它醫院，有時更遠至南部的尤金市。」

赫爾特伯格表示，會考慮各方的建議，目前是醫院的非繁忙季節，趁此時機找出改善的方法