本州能否預期達到群體免疫？ 100元購物卡吸引力未如理想

（本報綜述）布朗州長與州衛生官員早前說，本州將於下周一（6 月21日）就能達到群體免疫的70%接種率，屆時將可解除所有防疫限制。但本地有傳媒對此表示懷疑。

至周一，數字顯示，本州的疫苗接種率距離70%還差2.1%。即只需有71,522

18歲以上的州民，在今個星期內出來打第一針疫苗，俄勒岡州就能全面開放。

為了再度提高未打針人士的意欲，州政府在上周五起，在市內3個大型疫苗接種場向接種首劑疫苗的每位民眾，送上100元購物卡一張，一共會送出1,500張Fred Meyer 或Safeway的購物卡，先到先得。但到周三早上，仍有400多張購物卡未有送出。

在州長宣佈了打針送100元購物卡時，曾掀起一陣熱潮，周六在俄勒岡會議中心的疫苗診所開門前的兩小時，已見到市民在門外排大隊準備打針和拿100元購物卡。

州衛生局為了鼓勵更多民眾打針，他們花了15萬購買了1,550張購物卡。俄勒岡會議中心還剩下400多張，該中心的診所將在周六後關閉，所以民眾可在周六到該中心接種強生疫苗並領取購物卡。

在過去的周六日，俄勒岡醫科大學和會議中心疫苗診所共派出了910張購物卡，有340人到會議中心接種強生，數字比過去的五天加起來還要多出3

。因為衛生局認為這個送購物卡的計劃是成功的，並且會繼續考慮推出更多的獎勵，鼓勵民眾打針來保護自己和社區。

而事實上，更多的獎勵似乎是有需要的，因為16日，本州還差65,000多人才能趕上州長在6月21日達標的希望。

隨著越來越多人已接種疫苗，在需求大減的情況下，本州3個大型疫苗診所即將關閉。俄勒岡會議中心診所已決定在本月19日關閉，其餘兩個診所則會在6月25日關閉。

目前，全州正在努力將疫苗接種計劃直接帶入社區中，務求做到接種疫苗的地點遍佈全州每個角落，讓普通市民更容易找到接種的地點。

有醫療系統考慮為住院的患者接種疫苗，並確保旗下所有診所均備有疫苗，方便民眾隨時到診所接種。多家藥房也延長營業時間，方便上班人士在下班後仍可到來接種疫苗。

在多方努力下，究竟俄勒岡州能否在本月21日跑到終點，讓全州經濟重啟呢？大家都在期待著。