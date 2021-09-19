本州確診連續兩星期有回落



經過8星期暴升的新冠確診病例以及住院和死亡人數後，州衛生局周一表示，本州的確診病例已是連續兩星期出現回落，約11%。

本州自7月4日起，確診數字連升8星期，8月份是一個艱難的時期，在9月第一星期開始出現確診有回落。

根據俄勒岡醫科醫院（OHSU）的預測，本州醫院在未來6星期均會擠滿新冠病人的。該醫院的數據科研人員彼得．格雷文估計，到10尾或11月中，醫院的情況會走出目前的危機，到時情況可得到控制，但住院接受治療的新冠病人仍會是很多。

他估計大約 26% 的州民（相當於超過 100 萬人）沒有接種疫苗，也沒有被新冠病毒感染。格雷文說，病毒將試圖接觸到這些人。他的模型顯示，一旦有人被感染，他們平均會將病毒傳染給另外六七個人。“最終，你一是會被感染，一是要接種疫苗，”他說。

除了俄勒岡州中部外，不少些地區的病例激增有所緩解。

在本德（Bend）市，8月底住院的新冠病人有超過60人，在9月13日，這數字已升到每天100人。該市聖查爾斯醫院的首席醫療官梅里爾博士周一表示，醫院內的監護病房（ICU）幾乎全滿，只剩下一張床位可接收病人。

原來該醫院已增加了20%的ICU病床來應付。梅里爾博士指出，如果沒有30名國民軍、114名外聘護士和州派來的及100名外聘的醫療專家的幫忙，增加床位是絕對不可能的。

幾星期前，當他們看到確診病例激增開始時，醫院領導層認為病人數目將在 9 月 17 日左右達到頂峰。但他們不再相信這一點。梅里爾博士說：“社區的確診率與兩星期後醫院的入住情況是相關聯的，如果確診下降到 5%到8%，我們才會開始看到住院人數下降。”

截至 9 月 12 日的一星期，最新數據並不令人鼓舞。 俄勒岡州衛生局的數據顯示，本德周邊三個縣的確診率分別是：德舒特縣（Deschutes) 18.8%、杰斐遜縣（Jefferson）21.2% 和克魯克縣（Crook）28.6%。

相比之下，本州人口最多、疫苗接種率最高的麥魯瑪縣在同一時期的確診率僅有 7.4%。

州衛生局在周四的新聞會中亦表示，本州的疫情再一次到達高峰，現開始回落，目前在醫院接受治療的新冠病人仍是以未有接種疫苗的佔大多數。確診率出現回落相信是與有更多成年人接種了疫苗，和更多人戴口罩有關。

州衛生局長西林格警告，大量民眾感染Delta 變種病毒的情況仍未過去，目前本州每天仍有過千人確診入院。本州醫院仍要承受極重的壓力。

醫院常滿的影響亦伸延到救護車隊，由於要等候醫院備好床位，很多時救護人員要留在車上倍伴病人等候，直到病床準備好才能將病人送入院。在一天內可能碰到數次這樣的情況，因為這等候時間，救護車和人員不能如前的迅速地應對其他911求助個案。

州衛生局長重申，疫情雖有好轉，但醫院滿座的情況估計還要持續數個月才得到緩解。

截止16日，本州累計有3,569人因感染新冠病毒而死亡，總確診病例309,841宗。

按州衛生局周五公佈的數字，在16日新增的確診有2,099宗，死亡人數22人。在周五，全州住院的新冠病人有1,002人比早一天少了25人；有287人住監護病床，比早一天多了1人。死者中年齡最輕的分別是38歲和44歲，最年長的是93歲。

有最多新增確診的是卡加瑪士縣252宗、麥魯瑪縣218宗、華盛頓縣188宗。