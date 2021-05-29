本州發現6宗確診印度變種病毒



（本報綜述）州衛生局表示本州發現有6宗來自印度的變種新冠病毒，該種病毒在印度已造成災難性的疫情。這變種病毒的傳播性非常高，衛生官員說目前的疫苗對這病毒也能起到好的保護性作用。

根據州衛生局的消息，其中有5宗是在第一區發現，即包括在卡加瑪士縣、麥魯瑪縣、華盛頓縣、Clatsop縣、Columbia縣、Tillamook縣等。

來自波特蘭州立大學的生物系教授斯特德曼指出，這款變種病毒傳播力非常強，似乎這變種病毒在本州未有接種疫苗的群眾內迅速傳播，引致的確診數字有上升的趨勢。但他認為目前的疫苗可為已打了疫苗的民眾提供足夠的保護，並奉勸未有打疫苗的民眾，應馬上行動，因為一定要所有人都打完疫苗後，整體社區才說得上有真正的安全！

本星期四開始，麥魯瑪縣已進入了低風險級別，在三縣中就只有卡加瑪士縣仍在高風險級別中。其中的主要原因是該縣仍未達到65%接種率的進入低風險門檻，還差大約15,000名居民。

該縣的衛生部門主管表示，卡加瑪士縣面對最大的挑戰是居民分佈太散，他們要在多個郊區設疫苗診所。該縣打算在學校設疫苗站，並與商企合作，在他們的地點為工人打針，希望藉此能增加縣民的疫苗接種率。縣政府估計，最少要還要幾個星期才能達到65%接種率。

俄勒岡州今天的新增確診有433宗，5人死亡；累計確診病例已衝破了20萬大關有200,632宗，累計死亡人數有2,665。今天有最多新增病例的是麥魯瑪縣66宗，卡加瑪士縣53宗，馬里恩縣45宗，華盛頓縣和 Deschutes 縣同是40宗。

周一是軍人紀念日，是民眾出遊的假期，州衛生局提醒民眾出遊時最好隨身戴上疫苗卡，方便檢查後享受無需戴口罩的自由。