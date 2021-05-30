本州疫情改善　唯獨本德市 新冠患者不堪重負　醫院急需護士　



（本報綜述）俄勒岡州大部份地方已「解封」進入了低風險級別，經濟重啟迎接這周末的軍人紀念日長假期。當眾人都在歡慶「重獲自由」時，本州南部的本德市（Bend）卻傳出市內的新冠患者迫爆了醫院，醫院正急需要護士來應對這緊急情況。

本德市St. Charles Health Care 的首席醫師執行官阿布薩隆博士周五向外間描述了當地醫院的情況說：“我們已經超出了負荷！”

阿布薩隆博士表示，在過去數星期，他們接收到大量的新冠確診者，這情況與本州其它地方以及全國的大部份地區剛好相反。而在過去三個月醫院裡的 500 多名新冠患者中，大多數都是沒有接種過疫苗。

阿布薩隆博士說：“自 3 月 1 日以來，因確診新冠住院的患者中，有 98% 尚未完全接種疫苗。事實證明疫苗具有很強的保護作用。我們鼓勵所有仍未接種疫苗的人士一定要接種疫苗”。

在醫院內，不單是病床住滿了，甚至醫院的走廊都擠滿了患者。

阿布薩隆博士表示，不斷看到那些未有及早求醫的患者入院，他們鼓勵如經歷任何疑似新冠病徵的民眾，馬上到診所並及早獲得適當的醫療護理。

醫院已要求德舒特縣（Deschutes）和州政府幫助尋找額外的24 名重症監護病房護士。

醫院擔心的是正值是長假期，將會有很多民眾到俄勒岡州中部渡假，最怕有人樂極生悲，最終感染病毒而需入住醫院，進一步增加醫院負擔。

原來德舒特縣亦跟其他10多縣一樣，因該縣的接種率已達到65%，因此被降到低風險級別區，而實際卻不是人人所想的安全。

阿布薩隆博士說：“我們當然關心民眾的行為。我們鼓勵沒有接種疫苗的人繼續要戴口罩、保持身體距離、勤洗手等。我們希望提醒大家，這場疫情還沒有結束。”

據了解，在周四，該醫院要將兩名重症監護患者送到愛達荷州博伊西，因為周邊的醫院已沒有床位。

至於為何俄勒岡州只有中部出現病例激增的情況，而其他縣則沒有這情況，衛生官員也有點困惑。

醫院的一名護士表示，她已有6個月未有看到這樣的情況，她指出新冠確診者多是因為參加多個家庭的大型聚會而減染的，其中有不少確診者是30多歲的。該名護士表示，這些新冠確診者，就算痊瘉後也要面對長期的健康問題，因為他們的肺部曾遭到破壞，他們會經常感到體弱，體力不足，甚至到超市買菜或是剪草等日常的事情都感到困難。

阿布薩隆博士指出，他們正在測試是否有變種病毒入侵體。但確診數字已開始有下降的趨勢。截至週五，醫院共有 37 名確診病患。 在過去的一個月裡，平均有 40 到 50 名患者。並希望接下來的數星期，該地區的確診病例將會逐漸減少。