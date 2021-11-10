本州獲基礎設施法案撥款12億美元 錢將往那裡去呢？

（本報綜述）俄勒岡州運輸局（ODOT）估計俄勒岡州將在未來五年內獲得約12億美元的額外交通資金。這新一輪的資金，將可立即啟動波特蘭都會區多個規劃已久的

。ODOT發言人貝內納蒂表示：“這確實是一個激動人心的時刻，我們希望盡快使用這些資金”

上周五晚上，國會通過了歷史性大規模的1.2萬億元基礎設施法案，該法案包括約5,500億美元的新支出，旨在為全國的道路、橋梁和高速公路、公共交通、水利基礎設施、電力和寬帶基礎設施以及網絡安全等項目建設提供資金。

ODOT負責收入、財務和合規的助理總監布勞爾（Brouwer）表示，撥款對本地的影響仍然不清楚。 即使國會通過了該法案，我們還要等待聯邦官員分發資金。

但很明顯，這筆撥款對本州的公路機構和公共交通機構，都可說是一個極大的意外收穫。連同早前已分配到俄勒岡州的聯邦資金，州運輸局現有大約37億美元可用於高速公路、橋樑和電動汽車等項目，再加上額外的7.468億美元用於公共交通系統。ODOT將在未來五年內分配總計45 億美元的撥款到不同的項目。

布勞爾表示，在新獲得的資金中，約有三分之二已落實用於某些特定的類別項目，如高速公路和電動汽車充電站；餘下的三分之一則可彈性分配。

高速公路計劃包括近2億美元用於改善高速公路安全、1.1億美元用於改善空氣質量計劃和8200萬美元用於減碳計劃。布勞威爾表示，新的資金可能撥到本州三大城市：波特蘭、西林和尤金，用於更換電動巴士，及改善一些自行車和步行項目等。另外ODOT亦準備用5200萬美元建設更多的電動汽車充電站。

波特蘭市目前有兩個龐大的運輸項目一直在等待龐大資金到位才能進行的，一是橫跨俄勒岡州和華盛頓州的5號公路橋；而另一個是玫瑰體育館外的5號公路擴建計劃。相信今次的意外撥款將令這兩項工程可盡快展開工程。

另外，撥款中有2億美元是意屬本州的公共運輸系統，TriMet正在決定那一發展項目較符合撥款的要求。該公司發言人表示，TriMet已開始對電動巴士技術進行測試，她希望今次的撥款可加快零排放巴士技術的發展，讓TriMet能在2040年擁有一支清潔能源的車隊。

布勞爾還指出，一些較小的項目估計也能通過今次的撥款加速進行，例如擴寬卡加瑪士縣的205公路、為Wilsonville威拉米特河上Boone橋進行防震工程、又或大都會區的自行車和行人安全改善工程。

布勞爾表示，他對基礎設施法案的通過相當樂觀，因此在9月已成立了內部工作組，他和他的團隊已經開始提前計劃，並做好準備，當資金到位時就能立即將錢分配到各項目。