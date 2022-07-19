本州猴痘病例有上升趨勢

俄勒岡州自6月16日報告出現首宗猴痘病例至今，共有25宗確診病例，衛生局表示，確診病例更有上升的趨勢。

俄勒岡州至目前為止，是全國第13個有最多猴痘確診病例的州份，發現最多確診病例的主要是在麥魯瑪縣和Lane 縣，而患者全是男性。

州衛生官員正在與聯邦部們合作，以獲得更多的猴痘疫苗劑量，並打算在今個星期設疫苗診所，為被認為是高危群的病毒接觸者接種猴痘疫苗。

州衛生局表示，至目前為止，本州未有因感染猴痘而死亡的個案，本地專家正在努力阻止病毒的傳播。專家重申，民眾日常上班或到超市買雜貨都不會有感染病毒的風險。

以下是有關猴痘的資訊：

什麼是猴痘？

猴痘是一種被猴痘病毒感染的稀有疾病， 此病毒與天花同類。

猴痘的症狀：

發燒、頭痛、肌肉痛、背痛、淋巴腺腫脹、發抖、疲憊、皮膚損傷 (疹子)，症狀通常在接觸後7到14天後 現，持續5到21天。

猴痘怎麼傳播？

這個病毒透過口沫和直接或間接的皮膚接觸 (例如共享或處理寢具或個人用品以及性接觸)

猴痘怎麼治療？

有類似症狀的民眾，例如疹子或 皮膚損傷，應聯繫醫療衛生提供者以獲取風險評估，此情況包含任何人：

－曾在被通報有猴痘案例的國家旅遊

－通報與有相似疹子或有與確診或疑似猴痘病例診斷的人接觸

－與他人有過密切或皮膚接觸