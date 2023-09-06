本州清潔能源補貼 2024年中才可申請

（本報綜述）您是否打算在2024年中之前獲得政府補貼，以更換電爐、改善家居隔熱，或者安裝新的熱泵系統？您要留意了，俄勒岡能源部近日表示，居民要等到2024年年中或更晚才能申請這項補貼。

據悉，清潔能源補貼的資金將來自聯邦通脹削減法案，即國會去年批准的清潔能源法案。俄勒岡將從中獲得1.13億美元用於此項補貼。家居電氣化和能源補貼是一種財政激勵計劃，旨在鼓勵居民將家庭能源系統轉向更清潔和高效的方式。該項目將特別關注低收入家庭，他們有機會獲得高達1.4萬美元的補貼，用於更換電器、安裝熱泵和進行能效改造。這可以幫助低收入家庭降低能源開支，同時改善家庭能效、提高居住舒適度。

針對這一補貼，俄勒岡州將製定自己的計劃和實施規則。公眾將有權利對這些規則進行意見反饋。該補貼計劃將包括兩個項目。其中之一是為獨立住宅和多戶建築提供2000至4000美元的能效改進補貼。這些家庭，不論何種收入水平，都可以申請。當然，為了支持低收入家庭，一部分的補貼資金分配給低收入家庭。另一個項目將通過零售商或承包商為低收入和中等收入家庭購買能效提升設備或服務提供點對點的補貼。

低收入家庭將有資格獲得高達1.4萬美元的回扣，用於切換到電器，其中包括高達8000美元的熱泵補貼。該補貼可以覆蓋低收入家庭能效提升成本的最高100%，而中等收入家庭則可以覆蓋最高50%的成本。已經完成了能效提升或使用了清潔能源的居民，如不願或不能等待明年的補貼，可以申請30%的能效住宅改進稅收抵免。