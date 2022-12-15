波特蘭新聞

本州油價終回落至低於4元

（本報綜述）根據美國汽車協會AAA的數據，俄勒岡州的平均汽油價已下跌至每加侖4元以下，上一次油價低於4元是在今年的二月

在這個假期前油價下跌，對很多要出行的民眾來說是一個好消息

AAA表示，周二，不單是本州，而是全美的汽油價均下跌，而普通汽油的全國平均價已跌至比去年同期的還要低在周二，全國平均價是每加侖3.245元，一年前是3.330元；本州的平均價是3.981元，一年前是3.785

AAA表示，汽油價格下跌是因為原油價格下跌、天然氣需求低迷以及汽油庫存增加的結果。 該公司預計俄勒岡州和除了阿拉斯加、夏威夷和內華達州外的所有其他州將在未來幾週內看到汽油價格繼續下跌。

由於較短的白天和冬季天氣的季節性模式導致民眾減少開車，再加上原油價下跌，這都是令到汽油價進一步下跌的原因AAA 預計未來幾周全國平均價格將跌至每加侖3 美元以下。

12月，原油跌破每桶72 美元。10 月份，原油價格在每桶82 美元至92 美元之間。6 月，原油價格攀升至每桶122.11 美元。

　　目前，俄勒岡州的平均汽油價格是全美第五高的州份。夏威夷是全國汽油最貴的州平均價格為每加侖5.14 美元。

　　