本州油價終回落至低於4元

（本報綜述）根據美國汽車協會AAA的數據，俄勒岡州的平均汽油價已下跌至每加侖4元以下，上一次油價低於4元是在今年的二月。

在這個假期前油價下跌，對很多要出行的民眾來說是一個好消息。

AAA表示，周二，不單是本州，而是全美的汽油價均下跌，而普通汽油的全國平均價已跌至比去年同期的還要低。在周二，全國平均價是每加侖3.245元，一年前是3.330元；本州的平均價是3.981元，一年前是3.785元。

AAA表示，汽油價格下跌是因為原油價格下跌、天然氣需求低迷以及汽油庫存增加的結果。 該公司預計俄勒岡州和除了阿拉斯加、夏威夷和內華達州外的所有其他州，將在未來幾週內看到汽油價格繼續下跌。

由於較短的白天和冬季天氣的季節性模式導致民眾減少開車，再加上原油價下跌，這都是令到汽油價進一步下跌的原因。AAA 預計未來幾周全國平均價格將跌至每加侖3 美元以下。

12月，原油跌破每桶72 美元。10 月份，原油價格在每桶82 美元至92 美元之間。6 月，原油價格攀升至每桶122.11 美元。

目前，俄勒岡州的平均汽油價格是全美第五高的州份。夏威夷是全國汽油最貴的州，平均價格為每加侖5.14 美元。