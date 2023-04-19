本州有貓隻感染禽流感死亡

（本報綜述）俄勒岡州農業部證實，去年12月，俄勒岡州有兩隻家貓死於可致命的禽流感病毒HPAI，這種禽流感病毒於2020年開始迅速傳播。該病毒可以在鳥類之間快速地傳播，但在哺乳動物中不太常見。

事件發生在林恩（Linn）縣，根據俄勒岡州農業部的獸醫舒爾茨博士，肇事的貓住在一個養有家禽的農場裡，而群中的鳥類感染了HPAI，並在貓開始出現症狀前大約一周被安樂死。

根據美國衛生研究院，感染這種特殊禽流感毒株的動物出現高燒、氣喘、抑鬱、肌肉酸痛等症狀和緊張。

舒爾茨博士表示，HPAI有可能感染人類和動物，但哺乳動物不被認為是病毒的重要攜帶者或傳播者，只有通過鳥類，病毒才更容易傳播。目前還沒有針對哺乳動物感染HPAI的治療方法。

就林恩縣的貓而言，舒爾茨博士證實它們感染了與農場內家禽所感染的病毒株完全相同。博士亦強調HPAI不會對家貓構成重大風險。在俄勒岡州的案例中，貓之所以受感染是因為它們與受感染的家禽一起生活，所以接觸到病毒。

舒爾茨博士繼續說，大多數野生哺乳動物病例被認為是由於動物吃了腐爛和死於該病毒的野生鳥類所造成的。美國農業部已證實H5N1型禽流感已出現在其他哺乳動物身上，包括美洲貂、臭鼬和浣熊。在美國各地，美洲獅、狐狸、山貓、黑熊、負鼠、灰熊、海豹甚至海豚也被診斷出患有此病。

舒爾茨博士指出，人們可以通過多種方式保護後院的雞群免受禽流感的侵害，從而可能有助於保護他們的貓。

他建議保留一雙只用於在雞舍或家禽圍欄內穿著的鞋子。在別處走過的鞋可能會沾上感染病毒的鳥糞，並將其帶到後院的雞群中，從而感染裡面的家禽。同時，在進入圍欄前應該要洗手。

他又建議鳥類獵人要對他們的設備進行消毒，並在雞舍內穿乾淨的衣服，而不是狩獵服。

美國農業部表示，民眾應該從可靠的來源購買鳥類，並且應該將所有從展會返回的鳥類隔離30天，以觀察是否有疾病跡象，然後才將它們與其他雞群一起飼養。

鳥主還應該讓他們的家禽遠離野鳥。例如，不讓走地雞在池塘附近或野鴨或野鵝經常出沒的其他區域冒險。