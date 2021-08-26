本州新冠確診病例不斷上升 但仍未能說服不願打針的民眾

受到Delta變種病毒的入侵，本州近日的確診病例不斷猛增，令到醫院亦宣佈滿座，已出現因醫院監護病床（ICU）全滿，有新冠患者在等待轉到ICU病床期間失去性命。破紀錄的確診和住院數字似乎仍無法說服大量未接種疫苗的州民回心轉意。但在本州一些重災區，開始見到有些民眾已開始接種疫苗。

根據疾病控制與預防中心的數據，截至8 月14 日當周，本州平均每天約有4,400 人新接種疫苗，是7 月15 日以來每天約2,000 人的兩倍之多。

但根據聯邦數據，俄勒岡州的疫苗接種人數最近幾天再次下降。即使早期有小幅增長。

自去年12月以來，州衛生官員一直在宣傳疫苗是安全且有效的，並繼續宣傳接種疫苗仍是避免新冠重症的最佳方法。

州數據顯示，超過110 萬12 歲及以上符合接種條件的州民仍未接種疫苗。 估計俄勒岡州要達到全州80%的成年人接種率，至少12星期的時間；而對於一些黑人、本土人和有色人種社區，可能至少還需37 星期時間。

州衛生局表示，最近數星期在一些確診率極高的縣中，確實在苗接種方面取得小幅增長。其中增幅最多的是傑克遜縣（Jackson），在過去一星期，該縣的疫苗接種率攀升了2.1%，這是俄勒岡州錄得的最大漲幅之一。至目前，傑克遜縣只有57.9% 的成年人至少接受了一劑疫苗，遠低於全州70.8% 的平均水平。

在過去一星期，鄰近同樣有高確診率的約瑟芬縣（Josephine）則錄得全州在一星期內的最大疫苗接種增幅2.4%；而極低疫苗接種率的道格拉斯縣（Douglas)、尤馬蒂拉縣（Umatilla）和聯合縣（Union）的疫苗接種率也上升了2%以上。

州衛生官員認為，有更多州民接種疫苗，表明有州民開始採取行動來應對delta變體所帶來的風險。並指這確是一個令人鼓舞的數字，特別是在這些高確診率低接種率的地區。

為了改變更多不願接種疫苗人的心意，有縣政府用花錢獎勵，最成功的例子是麥魯瑪縣。

在麥魯瑪縣，目前已有76.4%的成年人最少接種了一劑疫苗，是全州第三個接種率最高的縣。麥縣為了鼓勵更多居民接種疫苗，由7月13日起，向所有12歲及以上，前來接種疫苗的人士送出禮品卡，接種第一劑可獲100元禮品卡，第二劑可獲50元，如接種只有一劑的強生就即獲150元，同時帶人前來的，亦可領取50元，最多可帶8個人。麥縣官員表示，這個禮品卡政策可算是發揮到吸引民眾的功效。

在接種率只有51.6%約瑟芬縣也有送禮品卡的獎勵，但成效卻遠不及麥縣，他們的獎金只有25元。至於接種率只有48.9%的道格拉斯縣則與社區合作，向前來接種疫苗的人士提供食物和接送，該縣的衛生官員指出，前來接種疫苗的民眾只是感恩有這獎勵，但這獎勵並不是吸引他們接種疫苗的原因。