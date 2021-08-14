本州新冠病患住院數目令人擔憂 州長出動500國民警衛軍協助醫護人員
州衛生局今天公佈有關新冠的數字，新增確診有1,785宗病例，住院人數有733人，比昨天高出10%，其中有185人入住監護病床。有7人死亡。
這樣的住院情況令人擔憂，州長今天（13日）宣佈，由下周開始，派出500名國民警衛軍人員，協助本州醫院舒緩醫護人手不足的情況。
目前在波特蘭地區以外的全州醫院中，監護病床的入住率是92%至96%；而波特蘭地區的監護病床入住率在周五已到85%。州衛生局更預測到9月，普遍醫院的普通床位都會嚴重不足，令到不少急需緊急醫療護理的病人都無法受到照顧。
今天公佈的1,785宗新增確診，將過去7天每天的平均確診數字提升到1,650宗。
有最多新增確診的縣包括：Lane 縣280宗，Deschutes縣159宗，Douglas縣149宗，麥魯瑪縣134宗，華盛頓縣119宗。
截至今天（13日），本州累計確診有238,463宗，死亡有2,935人。自疫情開始以來，本州的確診率是全國第四個最低和死亡率是全國第五個最低的州。但在過去兩星期內，就全國最多高確診和死亡率，本州已分別跳升到全國第18位和全國第21位。