本州打工仔拒打疫苗　不能領失業

（本報綜述）俄勒岡州就業部在周三的新聞會中表示，因違反僱主的打疫苗規定而失業的打工仔，可能沒有資格領取失業援助。

俄勒岡州就業部代理主任格斯滕菲爾德(David Gerstenfeld)在會上說：“概括地說，在全球大流行期間要求員工接種疫苗是一項合理的政策。因此，如不遵守政策，也沒有充分理由的話，這就可能會導致他們失去領失業金的資格。”同是律師身份的格斯滕菲爾德還說，對於獲得醫療豁免或“真誠持有宗教信仰”的人來說，是有某程度上的例外。

今次就業部採取的立場較一星期前的明確，當時該部門形容強制打疫苗是一個“快速發展的問題”，要等待法院對有關福利資格的明確裁決才能確定就業部門的做法。

在俄勒岡州，要求員工接種新冠疫苗的企業不是很多。但布朗州長早前發布了一系列命令，強制要求醫護人員、教師和行政部門員工接種疫苗。

失業金通常適用於被解僱而失去工作的人，但不適用於無“正當理由”辭職的人。如果被解僱的人拒絕遵守雇主的合理政策，他們也可能沒有資格。

就業部門上週表示，它將按每個不同的個案來確定資格。格斯滕菲爾德週三重申了這一立場，但表示疫苗的要求屬於“合理”，這將阻止被解僱的工人申請失業金的福利。

格斯滕菲爾德說：“一般來說，如果雇主有合理的期望，但有人選擇不遵守，在這情況下，如果他們選擇不接種疫苗，就可能無法獲得失業救濟金”。