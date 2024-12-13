本州居民收入中位數排名全美倒數？

（本報綜述）根據薪資與人力資源網站ADP最新公佈的數據，俄勒岡州的年收入中位數為50,100美元，在全美各州中排名倒數第二，僅高於新墨西哥州的40,200美元。這一數據顯示，俄勒岡州居民的收入明顯低於全國平均水平。

全美年收入中位數在2023年11月達到59,200美元，而俄勒岡州的數據顯然落後不少。在薪資最高的州中，華盛頓特區以100,400美元位居榜首，馬薩諸塞州和阿拉斯加分別以75,800美元和69,600美元緊隨其後。而與俄勒岡收入相近的內華達州和阿肯色州中位數分別為50,500美元和50,000美元。

儘管收入排名靠後，但俄勒岡州薪資增長幅度在全美西北地區中表現不俗。ADP的分析顯示，蒙大拿州的收入同比增長6.5%，為全美增幅最高，而俄勒岡州的薪資增幅也在穩步上升，相較於南部如密西西比州僅4%的增長率，表現相對樂觀。

然而，根據美國人口普查局2022年的數據，俄勒岡州的家庭收入中位數為74,580美元，略低於全國中位數76,330美元。然而，這一數字並未將俄勒岡州列為全美收入最低的州之一。事實上，俄勒岡州的家庭收入中位數在全美50個州和華盛頓特區中位居中間位置。

根據美國勞工部最新數據顯示，10月全美就業市場有所回暖，職缺數量反彈，同時裁員人數降至近年來最低水平，顯示就業市場逐漸穩定。然而，由於自然災害影響和工業行業的罷工，10月新增就業數據仍然低迷，全國失業率保持在4.1%。