本州失業率高企 但有工無人做
（本報綜述）俄勒岡州失業高企，每周有超過13萬州民領取失業金，但很多重開的企業卻請不到人工作，本州經濟專家指出，勞工短缺將限制商企的營運，並能導致通貨膨脹，有些商企經歷了有史以來最艱難的一年後，更可能因此而再一次陷入困境，最終影響到本州的經濟復甦。
這個有工無人做的情況，雇主們都在怪責聯邦政府派糖方式的失業金，讓那些不用做工也拿到比工資高的福利，每周300元再加州的失業金直至勞工日假期。很多雇主都認為不少僱員都假裝在找工作，好讓自己能繼續不上班還能有收入。有請人的店主表示，有人來應徵但表示來的目的不是要工作，只要做給失業部門看，然後繼續領失業。
有州的經濟專家則不同意店主的說法，他們說只是工人擔心上班會增加減染病毒的風險，又或需留家照顧在家遠程學習的孩子，再加上酒店餐飲業等服務性行業重開要大量增聘人手等令到勞動市場出現極度緊張的情況。
根據專家們近期對勞工短缺背後的原因而作出的研究顯示，在未來數個月，這情況會越來越緊張，直至學童完全恢復回校上課的時間表。
目前，俄勒岡州每星期派出1.17億元的失業金，所獲的福利算起來約為時薪16.75元，比本州最低時薪11.50元到13.25元更高。
按照法例，雇主應要向失業局報告那些不願回來工作的員工，或是那些有工不願做的人，但失業部指出，自本年2月9日至今，該部門只接獲44 宗有關的報告。
另一個主要請不到人做工的情況，專家相信是在疫情期間遷移，包括移民到本州的人口亦少，而這些人口一直以來都是助長本州經濟繁榮的生力軍。
為了「搶人」，有些商企就把提高工資，但也不太成功，有些甚至不可行，特別是家庭式的小商戶，因為負擔不起這高成本，如要將這成本轉嫁到顧客身上，可能就失去了競爭力。情況特別嚴重的是在如太平洋沿岸或是哥倫比亞峽谷等遊客區的小城鎮商戶，當地人口少，當旅遊往季到來的，很難有足夠的僱員來應付，有些在這地方的餐館或酒吧，甚至因缺乏人手而不得不關門。
很多華人餐館老板亦有同感，他們說，在疫情期間，迫不得已裁員，被裁的員工，有人樂於繼續領失業，有人轉了行，現在重開幾乎請不到人工作。
另外，在華人社區的勞工方面，很多餐館老板在今次疫情中都變成了大輸家。原因是一向習慣的出工資方式，令到不少餐館帳面上的工資數目大減，而有政府的資助是需看餐館每月出工資的數目來計算的，目的是要保住就業；但結果卻相反，工人領到大筆失業金，老板們卻仍在困境中，還在努力想辦法來捱過這一關。