本州大學研究每周4天上課對學術的影響

（本報綜述）很多時都會聽到有人建議將目前學生一周上課5天的時間表改為一周上課4天。本州的俄勒岡州立大學（OSU）就這議題進行了研究。

負責這項研究的經濟學副教授湯普森指出，新冠疫情大流行之前，本州有137家學校採用了每周4天上課的模式。研究人員比較了超過340,000名高中生在2010年至2019年的標準數學考試成績，這些學生的成績水平相似，就讀於類似的學校。

研究發現，採用4天上課的學校，其學生的成績在達入11年級時有所下降。研究人員歸咎於教學時間不足。

湯普森教授認為，更高年級的數學，不是在家學習就能跟得上的。

大部份採用4天教學時間表的學校都是位於農村地區，湯普森教授指出這個時間表更切合當地民眾的生活方式。

研究人員亦分別將城市內一周上課4天與一周上課5天的的學生成績作比較，結果是一周只有4天上課的學生成績較差。

湯普森教授指出，很多非位於農村地區的學校正在考慮一周上課4天，但他們主要的目的是節省成本和保留教師。要這些學校延長上課時間，似乎不太可能。反觀計劃長期採用一周4天上課的農村學校，特別是那些有較好表現的學校，往往會在4天的課程中增加額外的上學時間。

湯普森教授同時也指出，這項研究是在疫情發生之前完成的，當時的4天上課相當於每周有3天假期；現在因為疫情，加強了在線學習的基礎設施，讓學生留在家中學習和與老師聯繫。在這情況下，對參加4天面授課程的學生來說，第五天也可以採用不同的方式學習，這樣還可以減輕教師的負擔。

最終，湯普森說，他希望這項研究能夠幫助學校更了解在改用4天上課時間表之前要考慮什麼。