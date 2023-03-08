本州可能很快不用領牌就可隨身攜槍外出

（本報綜述）近日，馬里恩縣共和黨主席帕沃斯基（Joel Pawloski）提出一個極為敏感的建議提案，標題是：讓無需領牌隨身隱蔽式攜槍合法化。建議已提交到州務卿辦公室，他們指出，需要領牌才可攜槍是違反憲法的。

在美國，隱蔽式攜槍（Concealed carry）是指旁人看不到的攜帶武器方式。

州政府要求建議者需收集至少1000個贊助簽名才能正式成為提案。

帕沃斯基強調，憲法上所謂『攜帶』，是賦予俄勒岡州民擁有安全和保護的權力。建議的發起人深信，目前需要領取槍牌的要求，是在削減民眾第二修正案的權利。他們認為，民眾不需要政府的許可來保護自己。

這項建議引起了贊成槍支管制者的關注，他們認為，這可以使罪犯更容易獲得槍支。根據一個倡導槍支管制的組織Everytown for Gun Safety的說法，無需領牌就可隨身攜帶槍支，將會令到兇殺案和自殺案增多。

如果州務卿辦公室批准了擬議的提案，發起人就要盡快開始收集所需的160,000多個簽名，趕及成為2024年的公投提案之一。

隨著目前民眾極度關注槍支權利和法規的情況下，支持和反對雙方都將密切關注這項倡議的結果。