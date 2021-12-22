本州只有26%　5-11歲兒童接種了疫苗

（本報訊）州衛生局周三發表首份有關本州兒童接種疫苗的報告，顯示全州只有26%的5-11歲兒童接種了第一劑疫苗，同時兒童感染新冠肺炎的病例亦再次上升。

隨著節日的來臨，家家戶戶在慶祝時，孩子將有更多機會出席室內的聚會，凱撒醫療機構（Kaiser Permanente）的醫生呼籲父母們應立即讓他們的孩子接種疫苗。

凱撒的傳染病專家夏爾夫博士說：“我非常支持兒童和成人接種疫苗。最近的研究表明，接種疫苗的兒童不太可能出現有症狀的感染，又或因感染新冠病毒而出現重症。兒科疫苗與用於年齡較大的青少年和成人的疫苗相同，但劑量是成人版本的三分之一，並且副作用發生率較低。”

夏爾夫博士說，她理解許多父母都為孩子何時接種疫苗以及接種疫苗的安全性問題而苦惱。 “作為兩個分別 6 歲和8歲孩子的母親，我對這決定也感到焦慮。我花了幾個小時查閱文獻，聽取其他專家的意見，並了解兒科年齡組的流行病學。根據現有信息，我選擇為我的兩個孩子接種疫苗，我很高興也很欣慰。我兒子昨天參加了他近兩年來的第一次室內生日派對。”

兒科疫苗最低限度能讓您和您的孩子安心，因為您已採取一切可能的措施來預防感染新冠病或將病毒在社區中傳播。