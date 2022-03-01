本州口罩令再次提前結束 3月12日起 全面取消室內、學校戴口罩要求



俄勒岡州再一次將 K-12 學校和室內公共場所口罩令的解禁日期提前，由上星期宣布的3月19日再提前至 3 月12日，原因是：俄勒岡州新冠住院人數繼續比預期下降的速度跌得更快。

2月28日是俄勒岡州出現第一例新冠確診的兩週年紀，藉此日子，布朗州長在與華盛頓州和加州的州長們取得共識後，一起發布了這最新的公告，在 3 月 12 日之前結束大多數的口罩令。州長表示，州民必須“學會與病毒共存”，同時保持警惕。

布朗州長在一份書面聲明中說：“正如在過去兩年中一再明確地指出的一樣，新冠病毒不會停留在某個州或某些縣內。” “西海岸的社區和經濟是聯繫在一起的。 隨著我們陸續從 Omicron 引發激增的病例中恢復過來時，我們已共同建立了一個複完力強的社區，並已為下一個變體和下一次的大流行做好準備。”

上星期，州流行病學家西德林格博士表示，當本州結束口罩時，他仍然建議對感染新冠病 風險較高的人士戴口罩。這包括未接種疫苗或免疫力低、患有心髒病或糖尿病等健康狀況的人士、65 歲或以上的人或與高風險居民同住的州民。

在 3 月 11 日之後，俄勒岡州仍將要求在民眾在醫療機構中佩戴口罩。聯邦政府還將要求民眾在公共交通工具上佩戴口罩，包括 TriMet、校車、飛機和機場等交通系統。這項聯邦要求將於 3 月 18 日到期，但拜登總統可以選擇延期。

俄勒岡州的企業、雇主和其他組織可以選擇在 3 月 11 日之後仍維持戴口罩的要求。學校也是如此。 Hillsboro 學區已致函家長，告知他們戴口罩不再是強制要求。波特蘭和比弗頓學區尚未做出決定。

截至今天（28日），全州有 479 名新冠患者留院接受治療。距離州衛生局早前定出取消口罩令的門檻住院人數400人，還差一些。

西德林格博士預測，到下星期，本州住院的新冠病人數目將回落到Omicron變種出現之前一樣，他強調不會再提前撤銷口罩令，因為要讓學校和社區有足夠的時間應對。

美國疾病控制暨預防中心（CDC）上星期五公佈新的防疫公衛準則，全國72%以上住在新冠病毒威脅不大地區的人民，包括學生，可以免戴口罩；但搭乘公共交通工具、進入機場、火車站和巴士轉運站的室內空間時，仍須戴口罩。

新冠疫情延燒兩年，許多美國人對佩戴口罩感到厭煩。此外，數項研究顯示，對已接種疫苗者而言，感染Omicron變異株引發的症狀較不嚴重，引發住院與死亡的可能性也比前幾種變異株低。

疾控中心說，在學校一律須戴口罩的規定，現在調整為僅建議適用於「高」傳染風險社區。疾控中心先前建議，無論新冠病毒的傳染風險高低，在學校室內場所都須戴口罩。

疾控中心新的指引中的防疫焦點已從新冠的傳染率，轉移到地方住院率、醫院量能與感染率。根據先前的指引，美國有95%的縣被視為高傳染率地區，根據疾控中心建議，只有5%的縣城能取消室內口罩佩戴規定。

西德林格博士表示，根據這全新的指引，俄勒岡州目前仍有大部份地區處於高風險程度，所以到目前這一刻本州仍未能將口罩令鬆綁，估計有多個地區會在3月12日陸續解禁，但也有一些縣城仍會留在高風險狀態。