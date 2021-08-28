本州兒童確診個案越來越多 0-5歲小孩 一周內有499人
本州的疫情仍處於嚴峻，一般有關確診的資訊都只提到成年人，但要留意，本州的兒童/青少年（0-18歲）的年齡層亦失守了。
按照衛生局公佈的數字，在7月11日起的一星期內有355名兒童確診，到了8月8日的一星期這數字已升到1,820人，到15日起的一星期更升到1,871名。
其中，在8月15日起的一星期內，就有499名0-5歲小孩的新冠檢測呈陽性。這是一個令家長們驚訝的數字。據兒童醫院的醫生表示，隨著托兒服務重開，這數字有上升的趨勢實不足為奇。但還好的是，這些確診的小孩中，只有極少數需要入院治療。兒童患者普遍來說，只有少於1%需住院，有一半人有新冠病徵
本地一電視台在周五查詢了本地區兩家醫院有關兒童確診住院的情況。在Legacy醫院，有4名小孩檢測呈陽性，有一人要入住小兒監護病房。在俄勒岡醫科大學醫院，有1名12歲以下的小童及3名12-19歲的青少年在留院。
在全州的兒童和青少年確診率，最高的是太平洋島嶼人；而人數最多則是白人，由去年疫情開始至今有14,800人，而總兒童/青少年確診則共有33,661人。
有醫生指出，最年幼的小兒患者對成年人會構成潛在的感染風險。因為小兒需要多方面的照顧，並經常與照顧他們的成年人有密切的接觸。
醫生們提醒家長，確診兒童多只有輕微的類似感冒的症狀。所以如子女出現感冒症狀，在決定前往檢測時，請前致電醫生，醫生會幫助家長們決定應否對孩子進行檢測及下一步該做什麼。