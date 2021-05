本州亞太裔領袖的反種族歧視集會「共同崛起」

(本報訊)五月是美國每年的亞太傳統月,今年在反亞裔仇恨罪行頻生的情況下,全國的亞太裔領袖均呼籲這是民眾反思種族仇恨最好不過的時刻。在波特蘭市,由本地著名商家Anne Naito-Campbell 組織的一個「共同崛起」(We Rise together)的反種族歧視集會,上周六在蘭蘇園內舉行,並透過網上直播,讓更多民眾能參與其中。

當日出席活動的有來自不同領域的亞裔領袖,她們分別發表言論,講述亞裔人士所面對的歧視,又呼籲各界團結,對抗種族歧視,大會亦在會中播放了由州長和多位國會議員預先錄影的講話。

活動於當日早上11時半正式開始,並由Mari Watanabe擔任司儀。及由Jan Michael Looking Wolf為大家用土箸長笛奏出動人樂章作開場序。接著有不同族裔的來賓各自用他們的家鄉言語說出抵抗種族仇恨的口號,有日語、越南語等....蘭蘇園董事局主席鄭永明用廣東話說:我們應齊心,一起抵抗種族仇恨!

演講嘉賓包括對今次活動大力支持的本地社區領袖Anne Naito-Campbell,她以第三代日裔美國人的身份分享了她的個人經歷。

Anne Naito的祖父在1912年移民到美國,家族也經歷過早年移民的辛酸。她說:“我希望今天在活動完結後,您會感到鼓舞,因為勒岡州正在努力對抗仇外心理和種族主義,而且您並不孤單,而且您的聲音已被聽到。”她提到波特蘭是我们的家,我們要保護這個家,並說:“我們將一起來反對仇恨,將面對仇恨,並且將超越仇恨。”

接著有多位嘉賓發言,有講述自己的經歷,也有提到支持反種族仇恨的行動等,她們包括俄勒岡州檢察長艾倫.羅森布拉姆(Ellen Rosenblum)以及麥魯瑪縣議員Susheela Jayapal和Lori Stegmann。

俄勒岡州總檢察長羅森布拉姆在講話時提到,俄勒岡州是首批在1981年定有仇恨法例的州之一,但自此之後就少有進行更新。她的辦公室已成立了一個由最受種族主義影響的社區成員組成的工作小組,以改善法律。這小組的工作導致了2019年的一系列變化,包括增設仇恨事件投訴熱線,並讓仇恨犯罪案件更容易被起訴。羅森布拉姆說,該投訴熱線自2020年初啟用以來,已經收到1,600多宗報告,其中大多數是針對非裔美國人。但今年的熱線收到針對亞裔人士的仇恨事件投訴增加了500%。

俄勒岡州律師公會前主席利亞尼·里夫斯(Liani Reeves)在講話時說到她在青少年時就已認識到作為一名韓裔移民生活在美國社會中的身份認同問題,就於目前不少亞裔學生所面對的一樣。里夫斯自少被白人家庭收養,在本州的郊區長大,因為她的種族問題,經常受到同學的欺負,她提到在中學的校巴上發生的事情令她難以忘記。她說,當時一名高班的男生手拿著刀,向她說了一些侮辱的言語,並企圖傷害她。到年長一點時,同時是亞裔和女性的身份令她得到有愛也有恨的待遇。

里夫斯呼籲放棄“模範少數派神話”,該用詞出現在1967年《紐約時報》的一篇文章中用來形容一小撮成功的日本移民,並從那時起就對整個亞裔社區的種族主義低調處理。她里夫斯還呼籲要積極起訴仇恨罪犯,她以亞特蘭大的按摩店槍擊案為例,執法人員起初不願說出種族仇恨是本案主犯大開殺戒的原因之一。

最後,她呼籲聽眾請立法者使用新冠疫情援助資金來追踪越來越多的仇恨事件,亞太裔社區的廉價住房.以及改善有色人種的心理健康資源。她說:“ 仇恨亞裔不是亞裔的問題,這是文化的主導問題,這是白人至上主義的問題,”,“這可能是我們正要背負的負擔,但這不是我們的問題。”

里夫斯律師還向現場人士派發字條,要求各人在社交媒體上發佈一張自拍照,寫上自己的名字、種族、家族移民年份、及打上I am an Oregonian, I am an American, I am Home(我是俄勒岡州民,我是美國人,這裡是我家)。