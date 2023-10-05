本地區將於10月14日出現日環食國家公園已做好迎接游客的準備

(本報綜述)北美地区將在10月14日經歷日偏食，但美國祇有8個州有可能看到日環食的“火環”，這其中就包括俄勒岡州。

14日當天，整個美洲將經歷日偏食，但“火環”只能在從美國西北部經中美洲到巴西的125英里寬的路徑內可見(如圖所示)。“火環”路徑内的居民將有機會看到太陽呈現薄環的壯觀景象，届時太陽的絕大部分將被月亮遮住，僅呈現一個光亮的圓環。日光會明顯變暗，但不會像日全食那樣陷入完全的黑暗。

具體而言，日環食的“火環”將於9月14日上午9:15至9:24之間到達俄勒岡南部，持續時間為4分32秒，推薦觀測點為Crater Lake國家公園、Oregon Dunes國家休閒區和Klamath Falls。俄勒岡國家公園表示，“我們的公園工作人員已準備好幫助遊客安全地觀看這一現象，”。日環食當天，俄勒岡州立公園將提供數量有限的免費日食眼鏡。國家公園還强調，觀察日食時的安全至關重要，建議游客使用ISO12312-認證的太陽過濾鏡，避免使用已經損壞的濾鏡，且2017年日食時使用過的眼鏡已過期，不應繼續使用。

以下是觀賞日環食的一些小提示：

觀看日環食時，必須佩蒂專業眼睛以保證安全；如計劃前往最佳觀測點欣賞，建議提前預定酒店，以免出現房間售罄的情況；留意當地的天氣預報、帶足食物和水；除非是經驗豐富的攝影師，否則不建議在日蝕期間嘗試攝影。

此次日環食將會成爲明年日全食前的一次熱身。177天後的2024年4月8日，日全食景象將穿越美國。