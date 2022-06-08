本周玫瑰節目介紹 6/8 – 6/12 玫瑰節軍艦展: Tom McCall 海賓公園

今年有9艘軍艦參加2022玫瑰節的軍艦展，包括美國海軍、美國海岸防衛隊及加拿大海軍等。軍艦於6月8日陸續低步，停泊在市中心威廉汨河邊供市民參觀，到13日離開波特蘭。所有軍艦將停泊在鋼鐵橋與摩利臣橋之間，免費給市民上船參觀，因保安理，每天參觀人數有限，先到先得。由於保安問題，參觀的時間可能會隨時被取消。參觀的市民要盡量少帶隨身物件，以及留意以下事項：

－必需帶同身份證；

－需經過如機場的安檢機，甚至有機會被搜身；

－穿著密頭鞋；

－一定要完全接種新冠疫苗；

－不能帶各種形式的包或袋到船上、嬰孩車和輪椅亦不能上船，也不提供存放地點；

－禁止帶同違禁物件，如槍、刀、武器、噴劑……..等等；

－參觀人士身體有能力應付船上的行動，例如爬窄梯上落等

6/9 – 6/10玫瑰花展 免費入場，地點：Lloyd購物中心

這個由波特蘭玫瑰協會主辦的年度活動屬全國最大和歷史最悠久的玫瑰花展，在場展出有超過4,000朵玫瑰。

9日：下午 1時至 晚上7時

10日：上午11時至下午5 時

6/10 玫瑰皇后加冕典禮

今年改在Peninsula Park Rose Garden，早上10時至11時舉行，屆時，來自多家高中的玫瑰公主將角逐今年的玫瑰皇后寶座。門票：定位票$30，學生$15。

6/11 花車大巡遊：上午10時至12時

每年的花車大巡遊都是玫瑰節的重頭，今年的巡遊路線更作出了歷史性的更改，不經市中心，從Memorial Coliseum出發，沿經MLK大道，終點在萊特中心（Lloyd Center）附近，

6/11-6/12波特蘭–高雄姊妹市龍舟競賽 免費

海賓公園南端，上午8時至下午5時

6/11-6/12 花車展：Naito Parkway『城市樂園』內

6/26牛奶盒船比賽：上午11時Westmoreland公園內，免費入場

這是一個極受歡迎的節目，觀看參加者用牛奶紙盒或塑膠瓶做成的船來參加比賽，是一個適合一家大小參與的節目。

詳情請參閱www.rosefestival.org