未打針？機場停車場疫苗診所周六無需預約 只需駕車入場 安坐車上就可接種疫苗
（本報訊）一直有留意疫苗診所打針預約的民眾都會留意到，這兩星期很多地方都可以不用預約就可打疫苗針。最受民眾歡迎的，無需下車就可接種疫苗的機場停車場疫苗診所，今個周末亦開放給民眾，不用預約。
機場停車場疫苗診所位於波特蘭國際機場的紅色經濟停車場，周六（8日）的開放時間由早上11時到下午3時，周日（9日）則由早上8時到下午3時。
至於另一個大型疫苗診所俄勒岡會議中心，他們亦改變了預約的方式，民眾可到網站https://all4oregon.org/ 登記預約。同時負責的醫療機構亦紛紛去信學校，邀請16歲和以上學生和他們的家人在星期三到場打針，並安排有校車接送。這個場地提供的是輝瑞疫苗，16歲和17歲的民眾目前只能接種輝瑞。
就近民居的藥房，每天均有接種的時間供市民預約，有些甚至不用預約，隨時到藥房都可接種疫苗。
現時預約接種疫苗的情況較兩星期前來得容易，似乎需求已大降，雖然全州目前完成了疫苗接種的州民仍不到一半。報導指，這可能有很多民眾已接種了第一劑疫苗，現時正在等待兩周後接種第二劑。仍在猶疑是否應該接種疫苗的人士亦大有人在，另外有些人士不懂得或不願經過那複雜的預約程序。
各機構亦開始為12歲到15歲少年準備好打針的程序，一經批準，就可隨時開始。多個學區，包括比弗頓和Tigard-Tualatin 正在計劃在未來數州為學生接種疫苗，有些甚至在學校的診所就可接種。
今天州衛生局公佈新增確診有808宗，1人死亡；住院人數有330人比昨天少了15人，其中有83人需入住監護病床。。有最多確診個案的有麥魯瑪縣164宗，卡加瑪士縣119宗，華盛頓縣84宗。截止5日，全州累計有188,417宗確診，死亡有2,509人。
至於接種疫苗方面，衛生局表示，目前本州平均每天的接種劑量是31,644。至目前為止，本州共施打了1,687,447劑第一和第二劑輝瑞；1,334,561劑第一和第二劑莫德納和而99,793劑單劑強生。