未來精彩的人生從「i-Taiwan」開始

（來稿）由西雅圖華僑文教服務中心所舉辦，2021年美西北地區「i-Taiwan」線上開講活動於7月9日使用Webex Meetings線上會議系統正式開講，本次活動邀請到溫哥華臺灣貿易中心主任陳建坤、「淨對流Xpure」品牌業務開發總監黃喬邦及「小紅帽」NPO發起人林薇等返臺創業青年主講，為美西北地區僑胞青年提供更多資訊和獲取資源管道，來啟發他們創造以及規劃未來精彩的自我人生。

駐西雅圖辦事處處長甄國清受邀上線致詞時表示，政府為培育僑界青年人才提供了一系列有助於青年們創業、投資、理財及就業等相關資源，希望大家能多加利用培育自我的知識與技能創造出精采的人生，並希望未來學有所成時也能成為臺灣政府堅強的後盾讓全世界看見臺灣。

活動首先由西雅圖僑教中心吳曉竹主任介紹，iTAIWAN窗口是專為僑界青年所建立與臺灣的連結，只要青年們想要回臺創業、投資及瞭解臺灣就業環境等各方面訊息，都可以跟僑教中心聯繫，中心將依據青年們的需求進一步轉請臺灣相關部會協助辦理；另外，吳曉竹也說明目前僑務委員會所推動的僑臺商服務新模式、「健康益友」APP、海外信用保證基金紓困方案4.0、僑胞戶籍2年遷出權益影響等與海外青年相關的政策，同時也分享由副委員長徐佳青所錄製的影片。

活動中三位主講者陳建坤、黃喬邦和林薇分別以「Invest Taiwan、Contact Taiwan-為臺灣創造新經濟奇蹟」、「機械男孩創業夢、持續燃燒創新魂」和「醫學女孩向世界喊話、持續為人權發聲」等主題，用簡報形式詳細說明各項招商攬才的活動訊息及相關資訊，透過不同的創業面向、不同產業及志業來說明，並與大家分享創業的歷程及心路歷程，豐富精彩的內容讓青年朋友們深獲啟發與感動。