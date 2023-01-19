有色人種學生被處分機率較高 波特蘭學區領袖呼籲改變這不公平

（本報綜述）數據顯示有色人種學生在學校受到不公平的紀律處分，波特蘭公立學區（PPS）的領袖稱這等同是一個“改革的緊急呼籲”。

在上周的一個工作會議內，波特蘭學校董事會成員審查了有關學生被處分的比率、不公平現象和模式等的數據。得出的結果是：與白人和非殘障同齡學童相比，有色人種和殘障學生被投訴或停學的比率，遠比同齡的白人和非殘障同學高。

PPS數據亦顯示，黑人學生受到紀律處分的比率是白人學生的三倍多。原住民學生被投訴、停學或開除的頻率是其他學生的兩倍半。殘疾的學生，包括那些可能有嚴重情緒失調的學生，受到紀律處分是非殘疾同齡學童的兩倍。當中以初中生的投訴數量最多，其次是小學生。

PPS研究主管雷納德．亞當斯 告訴董事會：“最令人不安的是，這份數據顯示，學校紀律、輟學、甚至被執法者拘捕和可能的監禁之間存在著密切的聯繫。”“我相信這些數據是一個改革的緊急呼籲，我們正在努力作出改變。”

在過去四年中，PPS一直試圖作出改變。該學區表示，為了減少投訴被罰的情況，校方已採取以證據為本的方法來應付校內行為不良的個案，盡量減少留校或留家的停學，並向員工進行歧視和種族平等培訓，以減少書面投訴的數量。

自2019年實施這些改革以來，收到的投訴、停學和開除的學生人數穩步下降，從2018-19學年的近40,000人減少到2021-22學年的21,470人，但地區領導表示PPS仍需繼續努力。

PPS領導人表示，學區一直努力使用修復式正義模式來處理被投訴的學生個案，減少對懲罰措施的依賴。

PPS前學生支援服務的主管馬丁內克表示：“很少有研究表明像停學這樣的排他性紀律能改變學生的行為，尤其是牽涉藥物的使用情況下，往往可令學生永久輟學，並且增加藥物使用，”這並不表示學生不必為不良行為負責，而且是他們更有可能不得不面對它。

學生支援服務主管傑布諾表示，PPS使用學生干預小組作支援。干預小組根據學生行為的嚴重程度調整應對的方法。有時，學生會由校內的輔導員進行輔導；其他時候，家人，又或有外部專家或導師組織可會參與其中。

“在PPS中，我們非常注重建立關係、建立社區圈子和以問責制來支持學生，”傑布諾說，並指出當學生相信學校是安全，並且有歸屬感時，學校紀律問題自然會減少。

在上周的會議中，大部分討論都集中在學生成績和種族差異上，但有董事指出教師也在發揮著關鍵的作用，強調有必要就隱性偏見和文化差異對教師和學校工作人員進行培訓，並要求除了學生的數據外，還應提供那些教師或學校工作人員投訴學生最多的數據。

董事之一的格林直言不諱地說：“我們需要開始追究一些白人教師的責任，”。“我可以安全地假設，投訴的大部分都是白人，因為學校內的大分員工都是白人。 因此，針對黑人學生的人通常是白人。他們見到高大的初中黑人學生，就心感害怕，然後說這是一個醜陋的嬰兒，而最終我們就要出面調停”。格林這觀點得到了學校董事會副主席的認同。