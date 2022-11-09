有塑膠！ 好市多下架14.8萬磅雞肉

（綜合報導）知名冷凍雞肉品牌佛斯特農場（Foster Farms）將回收在好市多（Costco）銷售的14.8萬磅雞肉，因為有消費者在煮熟的冷凍雞胸肉發現透明硬塑膠片。

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，美國農業部食品安全檢查局周六發表聲明，發現塑膠片的產品是全熟、裹麵包粉的雞胸肉排，一袋80盎司，以冷凍食品方式販售。這批產品是在8月11日製造，包裝塑膠袋印刷的「賞味期限」（best by）是2023年8月11日。

這批可能受到污染的雞肉排已經出貨到好市多位在亞利桑那州、加州、科羅拉多州、猶他州及華盛頓州的配銷中心，而且可能已經配送到好市多零售量販店。

食品安全檢查局考量部分商品已經進入消費者冰箱，因此呼籲民眾不要食用。如果買到這批商品，消費者應該丟棄或退還購買廠商。目前尚未接獲任何受傷報告，但農業部表示，如果食用產品可能受傷。

這批冷凍雞肉的包裝背面，印有「P-33901」製造號碼，以及「3*2223**」批號，條碼下方印有數字「7527899724」，此次召回被列為「中高風險」，使用該產品有可能導致嚴重、有害健康後果或死亡。

佛斯特農場表示，這批雞肉是在路易斯安那州法莫維爾（Farmerville）廠房製造，專門供應好市多量販店。

公司聲明指出，食品安全是福斯特農場的最高考量。公司維持嚴格的食品安全規定，將立即採取行動，讓有問題的產品下架。

有疑問的消費者可撥打佛斯特農場消費者熱線(800) 338-8051 或寄電子郵件至 *protected email* 。