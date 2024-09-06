有人趁消防員外出在消防站縱火！

(本報綜述)8月31日週六，波特蘭19號消防站在消防員出警期間遭遇縱火，事件引發當地社區的高度關注。據波特蘭消防與救援部門稱，一名身份不明的男子在消防站外的灌木叢和外牆之間縱火，儘管火勢迅速被撲滅，但仍在消防站的磚牆上留下了明顯的煙熏痕跡。

這起縱火事件發生在19號消防站，該站位於7301 East Burnside，為蒙塔維拉（Montavilla）、塔博爾山（Mt. Tabor）、北塔博爾（North Tabor）和南塔博爾（South Tabor）等社區提供服務。據報導，縱火者利用普通的易燃物點燃了消防站外部的灌木叢，而此時消防員正在回應一起緊急呼叫。

目擊者稱，該男子在消防員離開消防站前往執行任務時，曾在消防站附近的灌木叢中徘徊。當消防員完成任務返回後，立刻聞到了濃烈的煙味，並發現宿舍窗戶外正有火焰燃燒。

儘管火災未造成重大損失，但事件的發生引發了社區對安全問題的關注。目前，警方尚未確定嫌疑人的身份，並呼籲知情人士提供線索。