有人花買幾萬塊買下俄勒岡3座無人小島

（本報綜述）在俄勒岡買房動輒需要數十萬美元，但最近有人只花超過4.9萬美元，就買下安普夸河（UmpquaRiver）下游3座無人小島。這3座島總面積約20英畝，成交價超過2.45萬美元最低標價的一倍，實際金額及新買家身份將在7月交易完成後公布。

這3座島位於斯科茨堡（Scottsburg）與里茲波特（Reedsport）之間，單座面積從2英畝至12英畝不等。負責拍賣的機構表示，共有20組買家索取投標資料，最終收到5份正式出價。

看起來價格不高，但這並不是可以隨意開發的「私人度假島」。島嶼被劃為河口保育區，根據俄勒岡土地使用規定，建房和開發受到嚴格限制，主要用途可能包括釣魚、水上休閒及水產養殖。

其中最大的一座島，可能有條件興建小型季節性木屋，作為偏遠釣魚營地，但仍需通過土地使用、環境及建築許可審批。

島上沒有道路，進出只能靠船。拍賣資料還提醒，雖然島嶼地勢約高出水面40至50英尺，但遇到河水暴漲時，部分土地仍可能被淹。

這些島過去屬於木材企業羅斯堡森林產品公司，早年曾用於河上原木存放。近年來，太平洋西北地區部分私人島嶼被自然保育組織或私人買家購入，用來保留原始環境，避免大規模開發。

對普通人來說，這次拍賣最吸引人的地方，不只是「買島」聽起來很夢幻，而是價格確實低於很多城市一套住房的首付。不過，低價背後也意味著交通不便、開發受限和洪水風險，買到的是大片自然土地，而不是可以立即入住的豪華私人島。