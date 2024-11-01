有人破壞競選?!波特蘭與小溫哥華投票箱接連遭縱火

(本報綜述)10月28日週一凌晨，位於波特蘭和華盛頓州小溫哥華的投票箱接連遭到縱火，當局稱這兩起事件均是由燃燒裝置引發。目前，聯邦調查局（FBI）正對這些事件展開調查。

據波特蘭警方報告，28日週一凌晨約3點30分，警察接獲報告稱東南莫里森街(Morrison)靠近縣選舉辦公室的投票箱起火。警方到場後發現，附近的安保人員已經成功撲滅了火焰。警方調查後確認，縱火者使用了燃燒裝置引發火災。

半小時後，溫哥華警方也接報，位於東南164大道的克拉克縣(Clark)投票箱同樣起火。當警方趕到現場時，發現投票箱正在冒煙並燃燒，隨後爆炸物處理小組到場並收集了現場的爆炸裝置。該事件目前由FBI進行調查，具體受損選票數量仍未確認。

麥魯瑪縣選舉主任蒂姆·斯科特（Tim Scott）表示，波特蘭投票箱內的防火系統有效保護了大多數選票，僅有三張選票受損。選舉辦公室將通過選票信封上的唯一識別碼聯繫這些選民，以便提供替代選票。斯科特在聲明中指出：「我們設置了多重系統和安全措施，確保每張選票的安全。選舉團隊正努力確保每一票都被計算。」

類似事件並非第一次發生。十月初，小溫哥華的一個投票箱也曾遭到縱火，但當時拆彈小組成功移除可疑裝置，投票箱未受損。

10月29日，警方發佈最新通告，稱周一早上這兩起事件與本月稍早發生的第三起事件「非常相似」。當局表示，10月26日上午11點之前投下的選票已由選舉官員收集，並未被火災損壞。選民可以訪問官方選舉投票網站在線查看他們的選票是否已收到。

溫哥華地區審計署官員向媒體表示，可能有數百張選票被嚴重燒毀，目前尚無確切的損毀選票數量。官員呼籲任何於週六上午11點後在該選票箱投票的選民聯繫選舉部門。麥魯瑪縣選舉部門表示，只有3張選票受到此事件的影響，且選民的名字仍然在選票上清晰可見，因而他們正在聯繫這些選民，以便糾正問題。

克拉克縣治安官辦公室以及溫哥華警方表示，將加強該地區的巡邏。「除了增加執法人員外，克拉克縣選舉辦公室的員工還將每週7天、每天24小時在全縣22個投票箱中擔任投票箱觀察員。員工不會與任何人對抗。他們在那裡觀察並向有關當局報告任何可疑活動，」克拉克縣28日週一晚上宣布。

「我對這起事件感到非常難過，」縣審計員格雷格·金西說，「這項行動是對美國民主的攻擊。」波特蘭警方表示，他們發現了一輛與摩特諾瑪縣案件有關的可疑車輛，並隨後用照片公佈了該車輛。照片顯示，嫌疑人的車輛是一輛黑色或深色2001至2004年產的沃爾沃牌（Volvo）S-60。車輛未懸掛前車牌，後車牌無法辨認。

如果您查詢到自己的選票被燒毀或丟失，以下是如何申請新的選票的步驟總結：

麥魯瑪縣（Multnomah）：如果你的選票受損或丟失，請前往縣選舉辦公室的網站，填寫「提前訂購替換選票申請表」。可以通過州務卿的網站跟蹤選票進度，選擇「我的選票」（My Vote）查看狀態。