有人在Hillsboro非法傾倒近2千噸重金屬廢水！

（本報綜述）希爾斯伯勒（Hillsboro）近日爆出一起令人震驚的環境犯罪案件。一名特勞特代爾（Troutdale）女子因非法處理工業廢水，竟將約50萬加侖、重量接近1890噸的受污染工業廢水，倒入希爾斯伯勒的公共污水下水道。這些廢水含有氫氟酸（hydrofluoric acid）、砷、鈦、鉬、釩以及其他重金屬污染物！

根據俄勒岡聯邦檢察官辦公室表示，36歲的凱拉·哈特利（Kayla Hartley）被判處5個月聯邦監獄刑期，出獄後接受3年監督釋放，並支付2.5萬美元罰款。她今年1月已承認共謀違反《清潔水法》。

哈特利曾在希爾斯伯勒一家名為西北泥漿處理與水力挖掘公司（Northwest Slurry Solutions and Hydro Excavation）的工業廢水與水力挖掘處理設施擔任營運主管。檢方指出，她對外宣稱公司可以接收並處理工業廢水，但實際上公司並沒有相關許可，也沒有合法授權處理這類污染廢水。

更令人憤怒的是，在沒有合法資格的情況下，該公司仍然接收大量工業廢水，並將其直接排入生活污水下水道。這不是普通污水，而是含有腐蝕性化學物和重金屬的工業污染物。氫氟酸是一種高度危險的腐蝕性化學物質，若接觸人體，可能造成嚴重傷害；砷和部分重金屬也可能對人體健康和環境造成長期風險。

對希爾斯伯勒居民來說，最讓人不安的問題是：這些污染物到底流向了哪裡？公共污水系統雖然會進行處理，但它並不是給非法工業廢水「擦屁股」的工具。大量危險化學物若進入污水處理系統，可能增加設備負擔，也可能讓工作人員面臨不必要的風險。居民更有理由擔心，這類行為是否會對周邊水體、土壤和長期環境安全造成影響。

負責當地污水系統運作的清潔水務服務局人員曾到該設施檢查。檢方表示，哈特利當時還試圖隱瞞公司曾將工業廢水排入下水道的事實。也就是說，這並非單純疏忽，而是明知問題嚴重，仍試圖掩蓋。

這起案件最刺痛人心的地方在於，環境犯罪的代價往往不是立刻顯現。污染物被倒進下水道的那一刻，真正承擔風險的，可能是下游環境、污水處理人員和所有依賴公共基礎設施生活的居民。

法院最終判處哈特利5個月聯邦監禁。這個判決是否足以震懾類似行為，恐怕許多居民心中都有疑問。近2千噸受污染工業廢水被非法排入公共系統，這不只是違規，更是對社區安全和公共信任的嚴重傷害。