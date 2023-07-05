最高法院兩項裁決將影響教育系統

（本報綜述）上星期美國聯邦最高法院駁回「平權措施」，並稱其違憲。「平權措施」因美國大學校園缺乏種族多元性而誕生。數據顯示，白人與亞裔學生幾乎壟斷高等學府教育名額：以哈佛為例，白人學生佔比高達四成，亞裔學生則佔兩成。

此政策已在美國實行多年，具體作用使大學招收學生時，將種族作爲參考條件之一。目的為讓非裔、拉丁裔等少數族群提高升學率，平衡大學內的種族比例。

此外，聯邦最高法院還有一項裁決引起轟動，該法院以6比3壓倒性地駁回美國總統拜登的學貸減免計劃。該計劃原可以減除近5000億美元的學貸，如今卻落空，影響近4000萬美國人。法院宣稱，聯邦法律不具減少債務的權利。

兩項裁決都對俄勒岡有巨大影響，從「平權措施」駁回案看，本州眾多大學都對此均表示「深感失望。」

俄勒岡州立大學（Oregon State University）、俄勒岡大學（University of Oregon）與波特蘭州立大學（Portland State University)均表示，儘管不會參照學生種族來收生，也會盡量維持校園內的種族多元化、包容度與和平。一些非盈利教育組織，例如College Possible Oregon 亦表示，他們會努力幫助少數族群獲得應有的教育權利。

至於學貸減免計劃的駁回，對俄勒岡州居民造成的影響更大。據統計，合計私人學貸和公共學貸，俄勒岡州學生共欠200億美元，平均每人身負債三萬八千美元。這項計劃本可以幫助30餘萬俄勒岡州學生，每人減少約一萬美元的學貸—–如今卻一切落空。