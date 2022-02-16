最近報告：一家4口要年賺9萬3以上才能在波特蘭生活

（本報綜述）波特蘭市最大的商會：波特蘭商業聯盟本周發布了本市2022年經濟狀況報告。報告指經過多年穩定的經濟增長，以及蓬勃發展的旅遊業，波特蘭市目前的經濟正處於一個「十字路口」，而市政府的領導人需要迫切地採取行動。

報告中提到，疫情的影響、房屋的負擔能力和波特蘭市的聲譽等，正在減緩商業的增長。波特蘭市中心的人流量下降了72%。都會區的失業率徘徊在3.4%，其中最受影響的是休閒和酒店業的工作崗位，比疫情前減少了13.5%。波特蘭商業聯盟的首席執行官安德魯·霍恩指出，在疫情初期，這數字曾暴跌至減少了50.7%，雖然有50%的反彈，但波特蘭的復甦速度比預期，甚至比周他邊其它地區明顯慢得多。

霍恩指出，本市的小企業主和家庭，正感受到前所未有的壓力。他說：“這份報告中人們真正應該注意的一個要素是：目前要在這地區生活需要什麼？需要多少收入？”

報告指出：目前一個有兩個成年人和兩個孩子的4人家庭，每年需要賺取93,000元以上才能在波特蘭市生活。霍恩說：這是一筆非常高的收入！然而，目前本市的家庭收入中位數比這個數字低出20,000 多美元。

霍恩說：“如果本市要改變現狀，市政付就應採取行動，考慮採納一些歡迎家庭和商企有競爭的政策。”

市議員馬普斯被媒體問及對這份報告的想法時說：“我堅信地方和地區領導人需要緊急採取行動來拯救波特蘭的經濟……復甦的基礎是盡快增加公共安全人員的數量，投資於帶有行為健康資源的過渡性收容所，並繼續增加收集垃圾的資源。”