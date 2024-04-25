最新預測：今年夏天恐將漫長而炎熱

(本報綜述)根據最新的預測和科學研究，美國和全球許多其他地區今年可能會迎來比平常更炎熱的夏季。

位於馬里蘭州美國國家海洋和大氣管理局氣候預測中心預測，厄爾尼諾和拉尼娜的米歇爾·美國即將迎來漫長而炎熱的夏季，預測顯示今年夏天將比往年更加炎熱。根據氣象預報員和科學研究，美國和全球許多地區都可能面臨著異常高溫的挑戰。

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的氣候預測中心負責預測厄爾尼諾和拉尼娜的米歇爾·勒魯（Michelle L’Heureux）在接受媒體訪問時表示，除了厄爾尼諾和拉尼娜之外，其他氣候趨勢，包括人為引起的氣候變化，可能成為美國夏季溫度異常的主要推動因素。

最新的氣候展望報告顯示，從6月到8月的氣象夏季，美國大部分地區都有可能遭遇高於平均水平的溫度。報告指出，除了北達科他州外，美國48個州的其他地區都有可能面臨炎熱的夏季。

氣候變化已經開始改變美國夏季的特徵，許多城市已經看到高溫天數增加。例如，德克薩斯州奧斯丁市自1970年以來，平均每年高於華氏100度的天數增加了47天。其他城市也觀察到90度以上天數增加，以及更長、更熱和更潮濕的熱浪。

極端高溫對公共健康構成重大威脅，並可能加劇乾旱和野火。此外，長時間高溫也可能影響國家電網的穩定性，增加能源供應壓力。

目前，熱帶太平洋中正在消退的厄爾尼諾事件可能會影響全球氣候。專家呼籲民眾做好應對炎熱天氣的準備，同時加大應對氣候變化的努力，以減緩未來可能出現的極端氣候事件帶來的影響。