最新跨國研究：新冠疫苗註冊或存在潛在不良影響

(本報綜述)一項針對新冠(COVID-19)疫苗的最新研究結果表明，已接種疫苗的個人可能面臨某些不良反應增加的風險。該研究涵蓋了近1億已接種疫苗的個體，跨越了阿根廷、澳大利亞、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、紐西蘭和蘇格蘭等8個國家。

報告具體研究了接種輝瑞、莫德納和阿斯利康疫苗後的不良事件。研究人員尋找了接 種後42天內發生的13種特殊不良事件，這些情況包括格林-巴利綜合症、貝爾氏麻痺、抽搐、心肌炎和心包炎。

研究人員觀察到在接種阿斯利康疫苗後42天內，格林-巴利綜合症病例的「顯著增加」。他們還指出，在接種莫德納疫苗的人群中，出現了比預期更多的急性散發性腦脊髓炎（ADEM），即腦和脊髓的炎症。

輝瑞和莫德納的mRNA疫苗均與心肌炎發生相關，即心肌的炎症，該研究發現這一情況在第一、第二和第三次劑量後一直具有顯著的觀察到與預期的比率。在接種莫德納疫苗的人群中，在第一和第四次劑量後觀察到明顯高於預期的心包炎病例，即包圍心臟的囊袋結構的炎症。

然而，研究也指出，針對急性散發性腦脊髓炎等症狀的觀察，並未顯示出與疫苗或接種後時間的一致模式，且更大規模的流行病學研究未能確認任何潛在的關聯。

該研究由全球新冠疫苗安全項目進行，得到了美國疾病控制和預防中心（CDC）以及衛生與公共服務部的支持。值得注意的是，一些研究人員與政府機構以及生物製藥公司有利益關係，但他們已經披露了這些可能的利益衝突。