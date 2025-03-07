最新調查：波特蘭市中心正在復興 盜竊與破壞案件減少

（本報綜述）根據最新的調查結果，波特蘭市中心的商業區正在逐步復興，盜竊與破壞事件有了顯著改善，企業主對未來充滿信心。

2024年波特蘭市中心清潔與安全商業調查顯示，大部分參與調查的商家對公共安全和環境清潔的改善表示滿意。市中心清潔與安全組織執行董事馬克·威爾斯表示：「有組織的犯罪在市中心已經變得越來越少，這正是我們希望看到的結果。去年街頭常見的公開毒品使用與交易現在明顯減少，這提升了整體的安全感。」

該組織提供24小時的派遣和清潔服務，並指出，調查中的300多家商業機構中，幾乎所有企業都對其提供的安全服務感到滿意。根據調查結果，2024年，經歷盜竊或商店偷竊事件的企業數量從2023年的47%降至30%，而需要修復窗戶或物理損壞的企業數量也從67%降至47%。此外，57%的商家對市中心的未來充滿信心，顯示出復甦的跡象。

然而，儘管進展顯著，仍有改進的空間。2023年，約一半的企業表示因為安全問題，員工選擇辭職（45.8%），但2024年這一數字已降至三分之一（29.2%）。威爾斯表示：「雖然下降了17%，但三分之一的比例仍然偏高。」

市中心的無家可歸問題依然存在，威爾斯指出，市中心還有許多無家可歸者居住在帳篷中，他的團隊每天清理大約一噸的垃圾。儘管如此，市政府和清潔團隊仍在積極合作，力圖改善市區的居住環境。

儘管市中心的安全形勢有了改善，許多商業機構仍面臨著挑戰。只有約四分之一的企業表示，2024年他們的營收較前一年有所增長。威爾斯強調：「我們仍需要更多的客流，需要更多的人來市中心消費和就餐，這樣才能真正實現市區的全面復興。」

市中心清潔與安全組織表示，未來他們將繼續與社區合作夥伴共同努力，優先推動經濟重建、公共安全和環境清潔等計劃，助力市中心的健康發展和持續復甦。