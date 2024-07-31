最新研究：驗血可準確診斷阿茲海默症

(本報宗述)一項發表在《美國醫學會雜誌》的醫學研究發現，血液檢測能診斷出現記憶障礙的患者是否患有阿茲海默症，而且準確度約達90％，比醫生使用認知檢測和電腦更快更準確。

研究人員週日報告稱，一種新的血液檢測可以幫助醫生更快、更準確地診斷出阿茲海默症，但某些檢測的效果似乎比其他檢測好得多。

目前，判斷記憶問題是否由阿爾茨海默氏症引起需要通過難以獲得的腦部掃描或不舒服的脊椎穿刺來確認。但新的血液檢測可以檢測出阿茲海默症的某些跡象，為診斷提供了更簡單、更快的方式。

在一項針對瑞典約1,200名患者的研究中，結果顯示，血液檢測的準確率高達91%，遠高於初級保健醫生的61%和專家的73%。

美國國家老化研究所的約翰蕭博士指出，不同的血液檢測以不同的方式測量不同的生物標記，最有前景的是測量p-tau217蛋白的檢測。這種測試與患者的斑塊堆積量有關，高水平表明可能患有阿爾茨海默氏症。

目前，美國食品藥物管理局尚未批准這些檢測，保險範圍也很少。醫生應檢查檢測的準確性，並只對有記憶問題的患者進行血液檢測。

專家強調，這些檢測尚不適用於那些沒有症狀但擔心家族病史的人群，除非作為研究的一部分。

這項發現雖能提高診斷阿茲海默症的準確度和效率，但醫學界對廣泛使用這種檢測有所保留。這是因為一些人體內或許檢測出阿茲海默症的跡象，但症狀可能要20年後才會顯現，在沒有藥物可預防這個病症的情況下告知病人血液檢測結果，只會不必要地造成恐慌。

此外，聯邦食品藥物管理局(FDA)已批准第一個大腸癌驗血測試，45歲以上一般風險成年人皆適用，並列入聯邦醫療保險(Medicare)支付項目。