最新研究：波特蘭發生地震的可能性或更高

(本報綜述)美國地質調查局（USGS）最新發布的研究顯示，波特蘭地區地震風險大幅提升，比科學家先前預測的高出兩倍。

由波特蘭州立大學地震學家阿什莉·斯特雷格及其研究生所做的研究“2023年美國國家地震危害模型更新”，詳細地描繪了距離波特蘭50至75英里內的地殼 斷層，顯示該地區發生人類可感知的地震的可能性比先前預測的更高。

斯特雷格表示：「這些地震類似於1993年的斯科特·米爾斯地震，如果這些地震今天發生在波特蘭山脈斷層或蓋爾斯克里克斷層上，將是毀滅性的。」根據 報告，波特蘭地區附近的地殼斷層可能產生強度達7.2的地震。然而，這種大小的地震在不久的將來是不太可能的。這些斷層在未來50年內有2%的機會產生足以被人類感覺到的強烈震動。「雖然機率仍然很低，但不是零，」斯特雷格說。「重要的是，我們應該在討論地震危害和我們的準備工作中包括這些地殼斷層地震。」

俄勒岡大學副教授薩哈基安指出，美國地質調查局報告中記錄的斷層地震以前被低估了，而現在科學家能更準確地預測它們可能產生的震動程度。報告也指出，如果發生地震，波特蘭附近的地質特徵將加劇這種震動，而本地的沉積物和盆地地形預計也會在地震時導致更嚴重的災害。

雖然該報告提供了有關波特蘭地區地震發生機率和強度的更深入了解，同時揭示了俄勒岡海岸可能發生的毀滅性俯沖帶地震的可能性。報告顯示，在未來100年內，俄勒岡海岸有50到75％的機會經歷破壞性地震。

Cascadia山脈最近一次地震發生在324週年，當時估計產生了8.7至9.2級的地震。