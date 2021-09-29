最新研究：本州的孩子比長者更易感染新冠病毒

（本報綜述）根據由本地俄勒岡人報所做的分析報告，在9月，俄勒岡州9歲及以下兒童感染新冠病毒的機會較60多歲以上的長者略高，這情況是之前從未有過的。但將這班兒童與青少年跟大多數成年人相比，他們被感染的可能性仍是小得多。受病毒感染幼兒的住院或死亡率極低，自疫情開始州衛生局確定的18,000多例兒童確診病例中，只有兩名幼兒死亡。

但近幾個月來，新冠病毒似乎改變走向，選擇在幼兒群體中傳播，特別是在9月，這也是學校開學期，不僅幼兒的病例高於長者，兒童的病例也越來越多。

在9月，本州有近9% 的病例是發生在9 歲及以下的兒童中，10至 19歲的病例比例也有所上升。而19 歲及以下合計約佔報告的病例22%。

俄勒岡州這個新的病毒感染情況與全國情況一樣。美國兒科學會表示，截至9 月16 日的一周，全國報告的病例中有25.7% 是兒童（17歲及以下）。

專家表示，確診病例增加的背後原因並無秘密，傳染性超強的delta變種將繼續傳播，直到大部份未接種疫苗或在先前感染後沒有產生自然免疫力的人都受到感染為止。

目前最大的感染群就是兒童，他們11歲及以下仍無法接種疫苗，而12至 19歲的接種率目前是所有年齡段中最低的。

俄勒岡健康與科學大學副教授伊麗莎博士表示，隨著更多孩子回到學校學習，確診病例自然會增加，幸運的是，目前學校採取的隔離方式似乎奏效。

事實上，自恢復面對面學習以來，確有獨立的病發案例，和大批學生要隔離的情況，但在全州學校強制戴口罩的情況下，學校暫未出現大規模的病毒感染，而確診孩子的住院和死亡率仍然很低。

俄勒岡州立大學全球健康中心主任池春輝認為：“幼兒對新冠病毒具有抵抗力”，“雖然我們不希望看到他們被感染，因為他們可能會傳染給其他家庭成員，但我們主要關注的是監測死亡和住院情況。目前看來，一切正常。”

根據報告中分析，本州在9月份，0 至9 歲兒童的發病率約為每10,000 人76例，超過了長者的發病率，長者的發病率最高為80 歲及以上的每10,000 人71 例。60 多歲的人的病例率為每10,000 人66 例，而70 多歲的人的病例率為每10,000 人64 例。

州衛生局官員在周四指出，截至9 月18日的那一周的報告中，兒童和青少年的病例有“不成比例”的情況出現。提到的數字與俄勒岡人報相類似，發現自9 月4 日以來，全州10 歲以下兒童的病例比例“已上升至10.7%；在此之前只有6.2%。

人口普查數據顯示，本州5至 9歲的人口約有235,000人；10或 11歲的有95,000人。州政府的數據顯示，兒童從家庭成員那裡感染新冠病毒的可能性比成年人高得多。所幸的是至今，已有近75% 的本州成年人已完全或部分接種了疫苗。

就如專家們所強調的：“保護無法接種疫苗的孩子，最佳方法是讓他們周圍的所有成年人都接種疫苗。”