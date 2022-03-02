最新研究：打了2劑輝瑞的兒童 僅剩12%防Omicron保護力
最新研究顯示，在最近的Omicron變種病例激增期間，打了2劑輝瑞疫苗的5-11歲兒童，約一個月後，對Omicron病毒的保護力僅12%。
CNBC報導， 紐約州衛生部發現，在去年12月13日至今年1月24日Omicron病毒肆虐時，輝瑞疫苗對預防5到11歲兒童染疫的有效性，從68%降至12%；對於預防這個族群住院的保護力，也從100%降至48%；這項研究尚未經過同行的評議。
進行這項研究的公衛團隊表示，對5到11歲的接種者而言，輝瑞疫苗的有效性之所以大幅下降，可能是他們接種的劑量比較少。這個年齡層的接種劑量為10微克，而12到17歲是30微克。
由去年12月到今年1月底期間，輝瑞疫苗預防12到17歲青少年染疫的有效性，從66%降至51%，輝瑞疫苗對於預防這個族群住院的保護力，從85%降至73%。
報告指出：「基於疫苗防止染疫的保護力快速下滑，這些結果凸顯持續讓兒童多一層保護的重要性，包括戴口罩，以預防感染和散播病毒。」
但沒有參加這項研究的費城兒童醫院的兒童傳染病專家奧菲特認爲，這些數據不足以說明疫苗的效力已經顯著下降，尤其是在對抗重症時。他表示：“疫苗對輕症的保護作用減弱，這並不出奇。我們知道Omicron變種在某種程度上對輕症具有免疫逃逸性。疫苗的目的是預防重症，讓兒童遠離醫院。”
奧菲特還說，研究中的住院人數太少，無法得出任何真正的結論，而且也沒有關於這些孩子爲什麽住院的信息。他指出，在未接種疫苗的人群中，通過先前感染獲得的保護也可能會對數據造成影響。
輝瑞表示，正在研究針對兒童的三劑疫苗接種計劃，該公司指出，針對成人的研究表明，“接種三劑新冠疫苗的人可能有更高程度的保護。”