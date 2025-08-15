最新研究:改變生活方式可預防老年癡呆

（本報綜述）癡呆症影響全美超過600萬人，其中包括近8萬名65歲以上的俄勒岡州居民。雖然新病例數預計將持續增加，但最新研究顯示，許多病例其實是可以預防的。

根據美國國立衛生研究院估算，55歲以上美國人中有42%最終會罹患癡呆症。隨著人口老化，年度新增病例數預計到2060年將翻倍。然而，美國格雷迪紀念醫院神經外科醫生桑傑·古普塔指出，約40%、接近一半的癡呆症案例「很可能可以預防」。

古普塔表示，許多人認為癡呆症無法預防或逆轉，但最新研究顯示並非如此。一項針對2000多名60至79歲、認知功能正常但生活方式不一定健康的美國人的研究發現，參與有規劃的健康計劃後，癡呆症的整體發病風險下降。該計劃包括規律運動、以植物性食物與健康脂肪為主的地中海飲食、大腦訓練、社交互動以及健康監測。

另一項研究則顯示，對已確診輕度認知障礙的人，生活方式的改善甚至可能延緩或改善症狀。研究參與者在20週內採取純素飲食、運動與肌力訓練、壓力舒緩，以及參加線上支持課程，結果顯示部分人的症狀停止惡化、停滯，甚至出現逆轉。

古普塔坦言，因家族中有阿茲海默症病史，他一直關注大腦健康，並親身參加了採用上述多項健康生活方式的計劃。醫生告訴他，他的「腦齡」因此回到了六年前的狀態。

專家提醒，雖然癡呆症仍無法完全避免，但透過均衡飲食、適度運動、維持社交及精神刺激，能顯著降低風險，並可能延緩疾病的發展。