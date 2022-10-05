最新民意：共和黨有可能會贏得州長競選

PHOTO : 左起：共和黨人克里斯汀‧德拉贊、民主黨人蒂娜‧科泰克、獨立黨派貝琪‧約翰遜

（本報綜述）美國2022年中期選舉將於11月8日舉行，屆時，全美50個州中將有36個州選舉州長。俄勒岡州的州長選舉被美國媒體稱為全美最為人關注的12個州長選戰之一，也是全國唯一的全女性候選人的選舉。媒體更指出，有跡象表明，2022年中期選舉可能會是一場所謂的「浪潮選舉」，共和黨將席捲多數席位，包括俄勒岡州。

報導指，不少選民已厭倦了民主黨的極端開放主意，期望轉一個黨派執政，使本州能有更正面的改變。

現任民主黨女州長凱特‧布朗（Kate Brown）因為任期限制，無法尋求第三個任期。目前，競選州長一職的三人都是女性，她們包括：民主黨人蒂娜‧科泰克（Tina Kotek）、共和黨人克里斯汀‧德拉贊（Christine Drazan）和曾是民主黨人的獨立黨派人士貝琪‧約翰遜（Betsy Johnson）。

科泰克一直致力預防槍支暴力，詹森強調支持員警，德拉贊則稱她的任何一個對手若當選，都無非是現任布朗州長的第三個任期而已。

德拉贊反對2020年的排放交易立法，並要求對該立法進行公投。她支持使用獨立的重新劃分委員會來重新劃定選區。她反對強制接種新冠疫苗，也反對允許跨性別運動員參加針對特定性別的體育賽事。在2022年大選期間，她得到了俄勒岡州“生命權團體”（Right to Life）的背書。

距離選舉日（11月8日）只有五週的時間，《俄勒岡人報》早前發布的一項新民意調查顯示，德拉贊獲得了俄勒岡州可能選民32%的支持，而科泰克獲得了31%的支持，約翰遜則獲得18%的支持。而來自西林的Nelson Research 對620名可能的選民進行的民意調查顯示，33.4%的人最有可能投票給德拉贊，31.5%的人投票給科泰克，19.2%的人投票給約翰遜。

這些統計數據顯示，共和黨州長候選人德拉贊與民主黨候選人科泰克勢均力敵，而德拉贊極有可能會勝出選舉，如果獲勝，德拉贊將成為近40年來俄勒岡州第一位共和黨州長。民意調查發現，近15%的俄勒岡州選民仍未做出決定。

共和黨州長候選人德拉贊與民主黨候選人科泰克在過去幾年一起在俄勒岡州議會擔任職務，廣為州民所熟悉。科泰克在民主黨主導的俄勒岡州議會中擔任眾議院議長，而德拉贊作為少數黨領袖領導共和黨。

由於即將離任的民主黨州長布朗不受選民歡迎，甚至被指為全國最不受歡迎的州長之一。專家認為，這種不滿會為布朗的親密盟友科泰克帶來麻煩。而被認為是深藍色的俄勒岡州，其選民似乎也在考慮是否轉方向，改為支持一位共和黨人。

而本州選民對民主黨的不滿也增加了選民對獨立候選人約翰遜的支持。約翰遜的中間派和資金充足的競選活動是令到三位候選人的選情如此接近的主要原因。這位長期獨立的民主黨州參議員吸引了支持者的巨額財政捐款，其中包括耐克聯合創始人菲爾奈特，捐贈了375萬美元，是迄今為止是約翰遜最大的捐助者。

其他民意調查也顯示出德拉贊的支持度比科泰克高出一到兩分。自兩位宣佈參選以來，一直受到關注，兩人的支持率貼近，庫克政治報告更多次對選情反復作出評估，由最初的「應該是民主黨」，改為「可能是民主黨」，到7月時再將選情評級為 「勝負難分」。

進行了最近一次民意調查的DHM研究所的高級副總裁霍維克告訴「俄勒岡人」報，這場比賽即將結束。 “德拉贊真正有機會成為近40年來第一位共和黨州長，”他說。 “這是一場勝負難分的選舉。”

民意調查還表明，選民對德拉贊持積極正面的態度。其中回復調查的人士當中，有18%的人對她有非常積極的看法，而科泰克有13%，約翰遜只有9%。而本州很大部分選民表示，他們對任何候選人都沒有意見，這表明這三人仍有很大機會贏得更多選民。

霍維克表示，州和國家內部的政治鬥爭正在讓選民停下來思考他們希望自己的州前進的方向。 “政治環境對民主黨人來說確實具有挑戰性。人們對國家的方向感到難過。全國的政治環境

民主黨人很困難，”霍維克告訴俄勒岡人，並補充說，他認為如果科特克能夠團結民主黨基礎，她仍然具有優勢。

德拉贊競選發言人伯克本月早些時候發表了一份聲明，說明這場受到全國關注，選情激烈的選舉。 “克里斯汀·德拉贊繼續為推翻俄勒岡州州長席位創造動力，”他說。 “各行各業的俄勒岡人都站出來呼籲改變。……克里斯汀已經準備好為他們提供服務。”

選票將從10月19日開始發送給選民，選民必須在11月8日晚上8點之前蓋上郵戳或將選票投入投票箱。由今年開始，俄勒岡州的投票指南將會翻譯成多種語言，包括中文，希望不同族裔的選民，積極投票。