最新本州疫情預測 到8月中單日新增確診將近1,200宗

最新本州疫情預測 到8月中單日新增確診將近1,200

（本報綜述）這一星期內有3天的單日新增確診病例超過1,000宗後，州衛生局的疫情新聞會再次回歸，會上州衛生官員警告，在未來數星期，本州的疫情將變得更糟。 州流行病學家西德林格博士指出州政府不會採取新的防疫行動來應對由 delta 變種引發激增的確診病例，但他繼續提醒民眾戴口罩和接種疫苗的重要性。

西德林格博士說：“我非常擔心現在的情況，這病毒非常容易傳播。如果您接觸過新冠患者，您就會發病，如果您未接種疫苗，您可能要住院甚至會死亡。”

州衛生局在會上發表了本州新冠確診的預測模型，預計由目前至8月17日這段時間內，需住院的新冠病人和新增確診人數將繼續激增。

州衛生局根據截止7月20日的數據來定出這新一個預測模型，如果傳播率跟現時的相若，單日的新增確診會升至1,170宗，而每日新入院人數是95人。

這預測與近日的情況非常吻合。 這星期的確診數字分別是：週一（26日）993宗，週二1,032宗，週三804宗，週四1,026宗，週五1,076宗。 在這星期內已有3天的數字超過1,000，而本州自4月份至本星期前就未曾有一天出現超過1,000宗的紀錄。

隨著確診數字不斷增加，住院的人數亦大增，在周五全州因確診新冠病需住院的人數有298人，這與之前州長祭出一連串防疫限制的門檻300人只差2人。

衛生官員直指本州病例激增與更具傳染性的 delta 變種絕對有關，並估計它佔俄勒岡州新病例的 80% 或更多。 州衛生局表示，即使這個數字上升到 95%，戴口罩和避免大型聚會等基本措施仍然能夠減慢感染病毒的人數增長。

本州在7月20日至28日期間，醫院入住率增加了77%。

儘管病例激增，州衛生局表示，接種了疫苗的人士仍然可以得到保護。 該模型發現，按截至 7 月 14 日的數據，一名感染者將病毒平均傳給 1.58 人。 這一傳播率是截至 6 月中旬報告的傳播率的兩倍多。 模型更指出，如果沒有接種疫苗的人來減緩傳播速度，感染者平均會將病毒傳給其 3.18 人。

州衛生局官員在此提醒民眾接種疫苗的重要性，並表示，在6 月，92% 的確診病例和 94% 的死亡個案均發生在未接種疫苗人士身上。

在過去的兩個月裡，俄勒岡州的疫苗接種率急劇下降。 流行病學專家西德林格博士說：“對於那些接種過疫苗的人，謝謝你們。我敦促所有俄勒岡人遵循在公共場合戴口罩的建議，這將防止出現新病例並能挽救生命。”

州長在周五隻是強烈建議州民在公眾的室內場所內戴上口罩，卻未有推出任何防疫限制，因為州長將決定權交還縣政府，由他們來決定最適合該縣的方法。 截止週五，全州只有麥魯縣發出戴口罩的建議。

衛生局表示，如州民能自覺地戴口罩和實行其它防疫措施，本州未來的疫情仍是樂觀的。

另外，值得關注的是，最近在俄勒岡州東部的一個戶外音樂節中，有58名參加者確診。 但在Delta 變種病毒出現之前，戶外傳播的情況並不普遍。 根據美國疾控中心的一份調查顯示，這變種病毒「不再是我們去年經歷的新冠病毒」，它更容易在空氣中傳播，而傳染性與水痘一樣。 感染人士無論接種了疫苗與否，體內的病毒量相若，這代表兩者傳染力相當，分別是接種了疫苗者可預防出現重症和死亡。

研究者更促請當局必須全面改變抗疫的策略。 包括即使傳染率不是特別高的地區，也應考慮擴大防疫措施，包括在公共室內空間一律戴口罩。