最新報告：加州移民推動波特蘭發展　波特蘭人則選擇移居西雅圖

（本報綜述）在美國人口普查局最近發佈有關新移民數字顯示，新移居到大波特蘭區（包括俄勒岡州的麥魯瑪、華盛頓和卡加瑪士縣，及華州克拉克縣）的人士，主要是來自加州，而遷離本州的州民主要是移居到西雅圖。

由2015年到2019 年，每年移居到波特蘭的平均有11,247人；而在這5年間遷離波特蘭的州民，大部份都選擇鄰近的地方，包括華盛頓州的西雅圖和Longview地區，有5,374人；本州的西林、本德（Bend）及科瓦利斯（Corvallis)，則有4,753人。

根據州經濟和人口專家萊納，本市的房屋價位和工作機會都是主要吸引新移民的原因。

俄勒岡州數據中心發言人表示，移居到紐約和三藩市等大城市的人數大跌，至於生活成本低的地方如Boise及中西部一些地區卻吸引了不少新移居者。波特蘭市則在中間，專家指出，本市雖然有科技經濟，但亦不如三藩市或西雅圖。

今次人口普查局公佈的這些數字涵蓋直到2019年的五年數字，尚未能反映從2020年新冠疫情的影響，數字亦見到本州人口在過去十年的後期時段有人口增長放緩的情況。

萊納指出說，看到加州居民不斷湧入本州並不出奇，因為一直以來移居本州的人中有30%到40%都是來自加州的，而這些新移民大部份選擇定居於波特蘭。而本地人士則喜歡遷移到威拉米特山谷，在西林、科瓦利斯和尤金等中等城市定居。

萊納說：“有這樣多移民湧入波特蘭，增加了本市的經濟和勞動力的潛在發展，使企業能夠以更快的速度招聘人手和擴張業務，這可能是我們比其他州增長更快的關鍵原因。”而最重要的是，主要遷移本地區的都是20歲和30多歲的年輕人。

但在過去十年中，遷移到俄勒岡州的速度已放緩。萊納表示，一個可能性是疫情前的低失業率。有60%到70%的人表示他們搬到俄勒岡州找工作，但失業率如此低的地方，要找工作可能不容易。至於另一可能性，是本地的房地產市場。

本州的房價一直在升，而經濟專家們一直對不斷上升的住屋負擔，會否促使更多人離開波特蘭感到擔憂。萊納說，到目前他們還未看到這情況，但相信這會即將開始。他強調高房價實在嚇怕一些年輕人選擇波特蘭作為落腳地。

移居波特蘭的人口除了來自西岸外，也有越來越多來自美國幾個主要人口中心，包括：紐約、德薩斯和華盛頓特區等。

萊納提到，目前尚不清楚疫情如何影響本地的移民情況，但在疫情開始就見到移居本地人士的速度放緩，主要因為當時本州有居家避疫令，之後也見到有回升。

由於疫情期間要跟踪這些數字並不容易，人口普查局不打算發布2020年的移民數據。