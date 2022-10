更新版疫苗：如何在今年秋季取得更新版COVID 防護

資料來源:We Can Do This預防COVID-19 宣傳教育活動

「過來人,都懂的。」人們似乎已經聽夠了有關COVID-19的傳聞了。但是,隨時瞭解社區中的動態、疫苗接種與病毒傳播水準,對保護您家人乃至社區的安全仍然是至關重要的。事實上,美國現在已提供更新版疫苗,這類疫苗可以更好地預防極具傳染性的奧密克戎(Omicron) 變異病毒株及其亞種。

關於更新版COVID 疫苗,您應該知道以下內容:

首先,須完成COVID疫苗基礎劑次接種。儘管美國已有超過2.24 億人口接種疫苗,但許多人仍可透過接種可用的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna) 或諾瓦瓦克斯(Novavax)疫苗完成基礎劑次接種,藉此獲得保護。所有居住在美國且年滿6 個月或以上的人士,均可免費接種COVID 疫苗。

更新版疫苗可以提供額外保護。近段時間,輝瑞與莫德納都更新了針對COVID 病毒的奧密克戎病毒株的疫苗。在美國,幾乎所有COVID病例都是感染了這種病毒株。這些更新版疫苗還可以預防原始的COVID 病毒。所有年滿12歲或以上且已完成疫苗基礎劑次接種的人士,均可接種更新版疫苗。由於病毒在不斷演變,因此疫苗每年都會針對主流變異病毒株進行更新。

更新版疫苗現已面世。更新版疫苗可免費接種,且獲取方式簡單方便。數以萬計的地點提供更新版疫苗的接種,例如藥局、醫生辦公室、社區衛生中心,等等。大部分人目前都可以每年秋季接種一次COVID 疫苗。就像每年接種流感疫苗一樣,可以在勞動節及10 月底之間的某個時間點接種更新版COVID 疫苗。

之前接種過多少次加強針劑並不要緊。所有年滿12歲或以上且已完成基礎劑次接種的人士,無論是之前未接種過,還是接種過一次或多次加強針劑,均可接種更新版疫苗。只要在接種最後一劑疫苗後已過去至少兩個月,就可以安全接種更新版疫苗。

社區傳播事項。儘管接種最新的疫苗可提供最佳防護,預防因感染COVID而導致的嚴重疾病、住院及死亡,但我們也可以採取其他措施來進一步降低併發症風險,尤其是所在社區的COVID 病例正在增加之時。關注當地的COVID傳播水準有助於決定採取何種措施。例如,如果您所在社區的COVID傳播等級增加,則無論您是否已接種疫苗,在室內公共活動空間均須佩戴口罩。

未接種COVID疫苗的人士,更容易患上嚴重疾病甚至死亡。疫苗(包括更新版COVID 疫苗)可以提供強效保護,預防因感染COVID 而導致的住院與死亡。接種疫苗還可以減少COVID的傳播及新變異病毒株的出現,從而降低整個社區的感染風險,尤其是極易感染COVID的群體。也就是說,在今年秋季以及即將到來的節日期間,所有人都能保持更健康的體魄,與親人共度美好的時光。

如需更多資訊及尋找疫苗,請瀏覽www.vaccines.gov。