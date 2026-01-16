暴雨重創華盛頓州道路　公路修復費恐逾4,000萬美元

（本報綜述）去年12月一波「大氣河流」帶來的強降雨，對華盛頓州多條主要公路造成嚴重破壞。州交通官員本週向州議會表示，目前初步估算，相關道路與基礎設施的修復費用至少介於4,000萬至5,000萬美元之間，實際金額仍可能隨清查進度上修。

華盛頓州交通部指出，洪水發生後，州府已針對數十個受損地點展開緊急應變，目前已簽署16項緊急修復合約，後續仍可能增加。官員坦言，相關數據仍屬初步統計，實際支出需待全面盤點後才能確定。

州府同時關注聯邦補助能否到位。州長鮑勃・弗格森預計將向唐納・川普提出重大災害聲明申請，以爭取聯邦經費支援，分攤龐大的修復成本。

此次風災中，受損最嚴重的道路之一是連接華盛頓州東西部的重要幹道——美國2號公路。該路段在史蒂文斯山口一帶有多處路基坍塌，曾一度封閉超過兩週，影響近50英里的交通。雖然目前已完成臨時修補，部分路段有限度開放通行，但州交通部表示，永久性修復工程仍需數月時間，部分東坡路段最快也要到7月才能完工。

此外，通往萊文沃思的湯姆沃特峽谷路段，因多處道路沖毀仍未完全恢復，預計最快3月才可能重新開放；即便如此，夏季仍需進行進一步施工。其他受損路線也面臨類似情況，包括納奇斯附近的美國12號公路，以及奧林匹克半島一帶的美國101號公路，部分區段目前僅能單線輪流通行。

官員提醒，部分臨時替代道路屬於鄉村道路，並不適合長距離或跨州行駛，呼籲民眾留意交通公告並提早規劃行程。州交通部也坦言，隨著氣候變遷導致極端天氣事件頻率增加，未來道路維修與防災支出恐將成為州府長期財政壓力之一。