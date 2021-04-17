暴徒重臨市中心進行大肆破壞



（本報訊）昨日上午在東南區發生警察開槍導致一人死亡事件後，入夜的波特蘭市也難有安寧，晚上在市中心分別有兩班示威者，一班最後和平散去，一班在晚上9時半後開始在市中心進行破壞，多家商舖甚至連歷史博物館、教堂等的門窗玻璃也被打破，有暴徒更企圖放火，警方最後拘捕了四名人士。

根據警方的資料，有100多人在傍晚時份在市中心海濱公園的噴泉聚集，然後沿荷昉橋走到河的東面，然後再折返市中心遊行到司法中心大樓，然後和平散去。

而另一班為數數百人的示威者在晚9時半在Park 大道的Director公園內聚集然後開始遊行，組織者稱今次名為「直接行動」，示威者邊行邊對沿路上的商舖進行破壞和塗鴉，Nordstrom、Verizon、耐克、俄勒岡歷史協會．．．．等等，有示威人士進入被破壞的商店內偷竊和破壞。而一向關心社群，每周為露宿者提供過千份免費餐的First Christian教會也不能幸免，玻璃窗也被打破。

因為這連串的破壞行為，警方隨即宣佈這是一場暴動，並命令示威者散開，否則會遭到拘捕或武力對待。

警方表示，發覺到示威人群中，有人不斷在更換衣服，企圖掩飾自己並逃避警察的拘捕。

近10 時示威群眾到達了麥縣司法中心，在那裡有最少100名示威者與約3 0名警員在對峙，有示威者在破壞4街和Salmon街的交通燈，有人在路中心放火，也有人燒垃圾箱。

到午夜，更有示威者推倒蘋果店外的水馬高牆，並放火燒在附近的一個流動廁所，火勢波及鄰近一建築物，造成了嚴重的破壞，最後要由消防員將火撲滅。在零晨約12時15分，有一輛車走過Yamhill街和三街時聽到有槍聲。

示威者所謂的「直接行動」，警方指從過往的經驗，此類事件包括肆意破壞公共和私有財產，暴力以及拋擲物體，火和武器等嚴重威脅；類似事件最後會演變為縱火和騷亂事件。

麥魯瑪縣政府早前已發出紅色火災警告訊號，由於本地區天氣乾燥、高溫和有強風吹襲，極容易發生火災。所以昨晚的行動，由波特蘭警隊聯同消防隊合作，以防示威者放火時可能會對生命安全造成的威脅。

市中心今場暴亂是在五天內的第三次被警方定性為暴動。明州黑人中槍事件引發了在周一和周二在Burnside 街的政府部門大樓和北區警察協會總部外的暴亂。

在本市東南區警察開槍事件發生後，警方已表示極可能會引起波特蘭市新一輪的示威暴亂。

波特蘭市中心的商戶均對事件感到極度沮喪，以為事態慢慢轉好，但今次事件再次引發的暴亂，不知能否早日平息。