暖冬結束這個春天該如何養護花草？

（本報綜述）剛過去的冬天對俄勒岡州不少園藝愛好者來說格外不同。去年12月成為有紀錄以來最溫暖的12月，接著1月降雨偏少，2月也沒有出現往年常見的嚴寒天氣。暖冬讓不少花草仍在開花，部分多年生植物持續生長，但雜草也隨之迅速蔓延。面對這樣的情況，園藝專家提醒，春季花園養護需要更加留意幾個重點。

首先，現在是修剪與除草的重要時機。專家表示，雖然天氣已經轉暖，但接下來幾週仍可能出現氣溫波動，因此園丁們需要多觀察植物狀態再做決定。園藝師帕特·湯普森表示，園藝其實是一門觀察的學問，園丁可以透過觀察植物、鳥類甚至青蛙的活動來判斷季節變化。

多家苗圃建議，現在可以開始修剪植物。園藝麗莎·格拉夫表示，她已在玫瑰長出新芽之前完成修剪，以確保春季能長出更健康的枝條。至於多年生植物，她建議等到3月中下旬再修剪，但不要拖得太晚。

園藝倫納德·福爾茲和傑西·魏森西指出，有些園丁擔心過早修剪會讓植物在晚霜中受損，但園藝本來就帶有一定風險。即使出現晚霜，多數植物的損傷也只是外觀上的，很快就能恢復。

此外，由於氣候溫暖，雜草生長速度也比往年更快。專家提醒，今年最好比往年更早開始除草，避免雜草在春季迅速擴散。

暖冬同時也帶來一些機會。專家表示，氣溫較高意味著部分原本不太耐寒的植物可能也能順利生長。不過，暖冬也可能帶來新的問題。園藝指出，如果冬天不夠冷，許多害蟲與病菌也不會被自然抑制，今年春天可能更容易看到蚜蟲、蛞蝓和蚊子等園藝害蟲，需要及早觀察並採取防治措施。

另外，今年冬季山區積雪量遠低於平均水平，可能影響夏季水資源。專家提醒，園丁現在就可以開始規劃花園用水，例如選擇更耐旱的植物，減少夏季澆水壓力。

專家也給出幾個實用建議：完成春季修剪、清理花壇雜草、處理蝸牛與蛞蝓問題、趁春雨仍然充足時栽種新植物，並為花壇鋪上覆蓋物保持土壤濕度。

今年的暖冬讓不少花園提前進入春季，但園藝專家提醒，園丁仍然需要保持耐心和觀察，及早修剪、除草與防蟲，才能讓花園在春夏季保持健康生長。