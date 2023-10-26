暖冬來臨？俄勒岡今冬將迎來厄爾尼諾天氣

(本報綜述)如果您已經開始計劃今年冬天的滑雪之旅了，今冬的天氣可能要讓您失望了。俄勒岡州2023年冬季可能迎來厄爾尼諾天氣型態，積雪可能會有所減少。

儘管這可能意味著加州將迎來更多的雨雪，但對俄勒岡州而言情況則相反。這是因為位於南美和中美洲外海的溫暖熱帶赤道海域的水溫較高，導致海岸線上的暴風雨路徑變得更加多變。通常情況下會給俄勒岡州帶來潮濕天氣的風暴最終會降落在加利福尼亞。国家气象局的气象学家克林顿·洛基指出，「在太平洋西北地區，厄爾尼諾通常會給我們帶來相對溫暖的冬季。」

過去的幾個冬季，一直是拉尼娜氣象型態，冷卻的赤道水域導致太平洋西北地區氣溫較低。去年冬季俄勒岡的積雪就達到了正常值的189％。

在厄爾尼諾年份，積雪可能會減少。專家說：「這不意味著我們不會遇到一些寒冷的天氣，但整體而言，從11月到2月，我們的氣溫可能會比平常暖和一些。」

專家指出，上一次嚴重的厄爾尼諾發生在2010年，而當年一月份波特蘭國際機場的溫度從未低於冰點。他說，2009年12月波特蘭下了約2.5英寸的雪，而2010年的一月和二月卻完全沒下雪。

當然，氣候情況也可能朝相反方向發展。羅基提到，1968年和1969年就曾發生嚴重的厄爾尼諾現象，本應該是溫暖的冬季卻發生了一場暴雪，導致威拉米特山谷一月份下了兩到四英尺的雪。他補充說：「我們遇到這樣的情況的機會相當小。」

不過，羅基還表示：「考慮到過去幾年極端高溫的情況，誰知道大自然會帶來什麼樣的驚喜。」氣象局預測今年將是一個更加乾燥和溫暖的冬季，但不斷變化的氣候讓可能性變得多種多樣。